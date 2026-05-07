Bursele europene cresc în așteptarea unui posibil acord între SUA și Iran

Indicele paneuropean Stoxx 600, care urmărește evoluția celor mai importante companii listate din Europa, urca cu 0,14% la scurt timp după deschiderea ședinței de tranzacționare. În același timp, indicele FTSE 100 din Londra scădea cu 0,25%, în timp ce CAC 40 din Franța și DAX din Germania avansau cu 0,2%, respectiv 0,3%, potrivit CNBC.

Evoluțiile prudente arată că investitorii evită deocamdată mișcări mai ample, în așteptarea unui răspuns oficial din partea Teheranului la propunerea transmisă de Washington.

Teheranul analizează propunerea SUA

Președintele american Donald Trump a declarat că acordul „nu este finalizat” și a avertizat că va relua atacurilor militare dacă Iranul nu acceptă condițiile propuse.

„Dacă nu acceptă, bombardamentele vor începe și vor fi, din păcate, la un nivel și cu o intensitate mult mai mari decât înainte”, a scris Trump miercuri pe platforma sa Truth Social.

Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a confirmat pentru sursa citată că autoritățile de la Teheran „evaluează și revizuiesc” propunerea americană.

Piețele, atente la riscurile geopolitice

Investitorii urmăresc atent negocierile deoarece un eventual acord ar putea reduce tensiunile din Orientul Mijlociu, o regiune esențială pentru piața petrolului și pentru transportul internațional de mărfuri.

De regulă, scăderea riscului geopolitic este asociată în piețele financiare cu apetit mai mare pentru investiții în acțiuni, în timp ce perspectivele unor noi atacuri militare pot duce la creșterea prețului petrolului și la volatilitate pe burse.

Israelul a lovit miercuri seară Beirutul, pentru prima dată de la armistițiul fragil convenit cu Hezbollah în luna aprilie, ceea ce a menținut presiunea asupra investitorilor.

Bursele asiatice, între creșteri și scăderi

În Asia, piețele au avut evoluții mixte. Indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 1,47%, iar CSI 300 din China continentală a urcat cu 0,38%. În schimb, indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 0,68%.

Japonia a fost excepția zilei. Indicele Nikkei 225 a crescut cu peste 5% și a depășit pentru prima dată pragul de 62.000 de puncte.

Shell și Maersk, în centrul atenției

Rezultatele financiare ale marilor companii au influențat și ele tranzacțiile europene.

Gigantul energetic Shell a raportat un profit trimestrial peste estimările analiștilor, după creșterea prețurilor la energie provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Compania a anunțat un profit ajustat de 6,92 miliarde de dolari pentru primul trimestru, peste estimările pieței, care indicau aproximativ 6,1 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, acțiunile Shell au scăzut cu 2,8% la deschiderea tranzacțiilor, după ce grupul a redus programul de răscumpărare de acțiuni. Un astfel de program permite companiilor să cumpere propriile acțiuni de pe bursă, măsură văzută de multe ori ca un semnal de încredere pentru investitori.

Și compania daneză de transport maritim Maersk, considerată un indicator important pentru comerțul mondial, a raportat rezultate financiare urmărite atent de piețe.

Maersk a anunțat un EBITDA de 1,75 miliarde de dolari în primul trimestru. EBITDA este un indicator financiar care măsoară profitul operațional înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare și este folosit frecvent pentru a evalua performanța de bază a unei companii.

Rezultatul Maersk este cu 35% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, însă a fost în linie cu estimările analiștilor. Într-un interviu acordat sursei citate, directorul general al companiei, Vincent Clerc, a descris războiul drept „un nou semnal de alarmă”.

Acțiunile Maersk au scăzut cu aproximativ 4% în primele ore ale tranzacțiilor de joi.