Donald Trump: „Iranul a fost de acord să renunțe la armele nucleare. Va fi un acord, discuțiile sunt foarte bune""

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile cu Iranul ca sunt „foarte bune”. El a spus că Iranul va renunța la armele sale nucleare.
Sorina Matei
06 mai 2026, 23:27, Știri externe

„Am avut negocieri foarte bune în ultimele 24 de ore și este foarte probabil să ajungem la o înțelegere… Iranul nu poate deține arme nucleare. Au fost de acord cu asta”, a declarat domnul Trump reporterilor din Biroul Oval. El a menționat că nu există un termen limită pentru acord.

„Acordul se va întâmpla, dar nu există niciodată un termen limită. Am avut discuții foarte bune în ultimele 24 de ore.”, a spus Trump.

Astăzi, Axios a relatat că SUA și Iranul sunt aproape de semnarea unui memorandum pentru a pune capăt conflictului. Acest document va servi drept bază pentru o nouă înțelegere de pace.

Partea americană așteaptă răspunsul Iranului la propunere în termen de 48 de ore, potrivit surselor publicației. Al Arabiya a relatat că Washingtonul și Teheranul au convenit asupra majorității prevederilor acordului.

Memorandumul conține 14 puncte. Acestea includ:

  • sfârșitul războiului din regiune și începerea unei perioade de negocieri de 30 de zile privind un acord detaliat privind deschiderea Strâmtorii Ormuz de către ambele țări;
  • Angajamentul Iranului de a introduce un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului (se discută o perioadă de 12 ani);
  • scoaterea uraniului puternic îmbogățit din Iran (se discută opțiunea transferului acestuia în Statele Unite);
  • Renunțarea Iranului la dorința sa de a deține arme nucleare și încetarea funcționării instalațiilor nucleare subterane;
  • Acordul SUA de ridicare a sancțiunilor și deblocare a miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate;
  • Consimțământul Iranului pentru inspecții în țară, inclusiv inspecții inopinate ale ONU.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că Iranul încă revizuiește propunerile SUA și va comunica ulterior răspunsul său Pakistanului.

