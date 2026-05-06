Donald Trump: „Iranul a fost de acord să renunțe la armele nucleare. Va fi un acord, discuțiile sunt foarte bune””

„Am avut negocieri foarte bune în ultimele 24 de ore și este foarte probabil să ajungem la o înțelegere… Iranul nu poate deține arme nucleare. Au fost de acord cu asta”, a declarat domnul Trump reporterilor din Biroul Oval. El a menționat că nu există un termen limită pentru acord.

„Acordul se va întâmpla, dar nu există niciodată un termen limită. Am avut discuții foarte bune în ultimele 24 de ore.”, a spus Trump.

Astăzi, Axios a relatat că SUA și Iranul sunt aproape de semnarea unui memorandum pentru a pune capăt conflictului. Acest document va servi drept bază pentru o nouă înțelegere de pace.

Partea americană așteaptă răspunsul Iranului la propunere în termen de 48 de ore, potrivit surselor publicației. Al Arabiya a relatat că Washingtonul și Teheranul au convenit asupra majorității prevederilor acordului.

Memorandumul conține 14 puncte. Acestea includ:

sfârșitul războiului din regiune și începerea unei perioade de negocieri de 30 de zile privind un acord detaliat privind deschiderea Strâmtorii Ormuz de către ambele țări;

Angajamentul Iranului de a introduce un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului (se discută o perioadă de 12 ani);

scoaterea uraniului puternic îmbogățit din Iran (se discută opțiunea transferului acestuia în Statele Unite);

Renunțarea Iranului la dorința sa de a deține arme nucleare și încetarea funcționării instalațiilor nucleare subterane;

Acordul SUA de ridicare a sancțiunilor și deblocare a miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate;

Consimțământul Iranului pentru inspecții în țară, inclusiv inspecții inopinate ale ONU.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că Iranul încă revizuiește propunerile SUA și va comunica ulterior răspunsul său Pakistanului.