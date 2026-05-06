Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat condiționat în legătură cu scandalul cheltuielilor din campania electorală din 2012, a relatat postul de radio RTL , citând Curtea de Apel din Paris.

Potrivit BFMTV , instanța a admis cererea lui Nicolas Sarkozy de a-i reduce pedeapsa. Fostul președinte nu va purta o brățară electronică.

Condamnat definitiv la șase luni de închisoare în cazul Bygmalion , Nicolas Sarkozy solicitase o modificare a pedepsei pentru a evita să fie nevoit să poarte din nou o etichetă electronică. Potrivit unei surse judiciare declarate pentru BFMTV, care confirmă informațiile de la RTL , o hotărâre din data de marți, 5 mai, i-a admis cererea.

Judecătorul care supraveghează pronunțarea sentințelor la tribunalul din Paris i-a acordat fostului președinte în vârstă de 71 de ani eliberarea condiționată începând de joi, 7 mai, din cauza vârstei sale. Prin urmare, nu va fi obligat să poarte o brățară electronică.

Este vorba despre unul dintre dosarele penale intentate împotriva fostului președinte – cazul Bygmalion . Acesta era numele agenției de relații publice care s-a ocupat de campania sa electorală. Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de cheltuieli excesive ilegale în campania sa electorală din 2012 și condamnat la un an de închisoare.

Nicolas Sarkozy a fost președintele Franței între 2007 și 2012. Împotriva sa au fost intentate mai multe dosare penale, inclusiv un caz care a implicat regimul libian în finanțarea campaniei sale electorale, un caz care a implicat finanțarea excesivă a campaniei și un „caz de interceptare a convorbirilor telefonice ”. În septembrie, politicianul a primit o condamnare la cinci ani de închisoare pentru crearea unei organizații criminale. În prezent, se află în arest la domiciliu și poartă o brățară electronică.