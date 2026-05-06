Șeful diplomației germane a prezentat un plan în șase puncte pentru reformarea UE

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a prezentat un plan în șase puncte pentru reformarea Uniunii Europene, în care insistă asupra implementării unor reforme la scară largă pentru a spori eficiența UE, în special în domeniile politicii externe și securității.

„Aș dori să subliniez șase puncte foarte specifice. În primul rând, dorim să folosim mai frecvent mecanismul de «cooperare intensificată» de la Bruxelles. Aceasta înseamnă că, în domeniile de politică în care progresul comun al tuturor celor 27 de state membre este imposibil de realizat în viitorul previzibil, vom avansa ca un grup mic de țări”, a declarat Wadephul, vorbind la un eveniment organizat de Fundația Konrad Adenauer.

Astfel, el a cerut înlocuirea principiului unanimității în chestiuni de politică externă cu votul cu majoritate calificată pentru a preveni blocajele prelungite din partea unor țări individuale. Printre cele șase propuneri de reformă ale lui Wadephul se numără și accelerarea extinderii UE prin aderarea treptată a noilor membri. Cancelarul german Friedrich Mez s-a pronunțat deja în favoarea acestei inițiative .