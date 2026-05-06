Prezentatoarea CNN, Christiane Amanpour, și-a exprimat temerile cu privire la preluarea canalului de știri de către David Ellison, în cadrul achiziției Warner Bros Discovery de către Paramount, în valoare de 111 miliarde de dolari, subliniind importanța independenței jurnalistice, potrivit FT.

Vorbind miercuri la conferința de jurnalism de investigație Truth Tellers de la Londra, prezentatorul de știri britanico-iranian s-a declarat „în mod clar că îngrijorat… ca persoană, ca jurnalist cu istoric” cu privire la viitoarea proprietate a Ellison.

„Mi-ar plăcea să cred că [CNN] va avea elementul fundamental, și anume independența editorială”, a spus Amanpour.

Comentariile lui Amanpour reflectă îngrijorările exprimate în privat în rândul personalului canalului de știri cu privire la schimbarea proprietății către un miliardar cu legături cu președintele Donald Trump, care și-a petrecut o mare parte din cariera politică criticând vehement relatările CNN.

Gazda programului emblematic de afaceri globale al CNN a subliniat „realinierarea ideologică” a postului rival CBS News de la achiziția acestuia de către Skydance, compania lui Ellison, anul trecut.

Ca parte a preluării de către Skydance a Paramount, proprietarul CBS, în valoare de 8 miliarde de dolari, care a venit la câteva săptămâni după ce Trump a acceptat 16 milioane de dolari pentru a soluționa o dispută cu postul de televiziune, Skydance s-a angajat să examineze canalul de știri pentru a depista părtinirea politică și să reducă inițiativele privind diversitatea.

Amanpour a declarat că CBS News „a avut o hemoragie de telespectatori și probabil a pierdut bani” sub conducerea lui Ellison. Ea a subliniat, de asemenea, „potențiala distrugere a emisiunii 60 Minutes ” ca emisiune de top.

Producătorul executiv al programului CBS, Bill Owens, a demisionat anul trecut din cauza incapacității sale de a lua „decizii independente”, în timp ce prezentatorul Anderson Cooper a părăsit emisiunea la începutul acestui an.

Într-un interviu acordat CNBC în martie, Ellison a declarat că CNN este „un brand incredibil cu o echipă incredibilă și credem absolut în independența care trebuie menținută”. El a adăugat: „Vom investi în industria știrilor și credem că această tranzacție va fi un lucru pozitiv atât pentru CBS News, cât și pentru CNN. Independența editorială va fi absolut menținută. Este menținută la CBS, va fi menținută la CNN.”

Directorul executiv al CNN, Mark Thompson, a încercat să calmeze temerile din cadrul CNN, spunându-le angajaților într-o notă din februarie să „nu tragă concluzii pripite despre viitor până nu știm mai multe”.

Achiziția WBD de către Paramount așteaptă aprobarea autorităților de reglementare globale, iar tranzacția urmează să fie finalizată până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru.