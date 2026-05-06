Norvegia acordă Ucrainei peste 250 de milioane de dolari prin programul PURL

Miercuri, Norvegia a anunțat că va acorda Ucrainei 2,8 miliarde de coroane norvegiene (peste 259 de milioane de dolari) prin intermediul inițiativei NATO pentru achiziționarea de armament american, denumită „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei” (PURL).

Se menționează că acest sprijin financiar semnifică angajamentul Norvegiei de a ajuta Ucraina în contextul provocărilor actuale și al tensiunilor geopolitice.

Guvernul norvegian a declarat că în această perioadă este foarte importantă sprijinirea Ucrainei, ceea ce se aliniază priorităților sale strategice în regiune, se arată în raport.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a asigurat pe președintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Erevan, în marja celui de-al 8-lea summit al Comunității Politice Europene, că programul PURL funcționează și că rachetele antibalistice vor continua să fie furnizate Ucrainei.

Inițiativa Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei (PURL) este un mecanism de furnizare a armelor către Ucraina pe baza unei liste de nevoi prioritare. Aceasta permite statelor membre NATO să finanțeze furnizarea de arme și tehnologii americane prin contribuții voluntare.