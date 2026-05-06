Prima pagină » Life-Entertaiment » Trend ciudat. De ce își rănesc urechile unii bărbați

Trend ciudat. De ce își rănesc urechile unii bărbați

Un trend ciudat a apărut în Rusia. Bărbații își rănesc urechile intenționat, pentru a arăta ca luptătorii de MMA. Procedura se face la experți contra unei sume de bani.
Trend ciudat. De ce își rănesc urechile unii bărbați
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
06 mai 2026, 18:43, Știri externe

Un trend ciudat a apărut în Rusia acolo unde unii bărbați se automutilează pentru a semăna cu luptătorii de MMA (Mixed Martial Arts-Arte Marțiale Mixte).

Potrivit NEXTA, pentru o astfel de „procedură”, se percepe taxă cu o valoare în jur de 60 de euro pe ureche. Sursa menționată susține că procedura are succes deoarece programările la unii specialiști sunt făcute pentru săptămâni întregi.

Urechea este deteriorată până la cartilaj, iar clientul alege el cât de gravă să fie rana.

În schimb, medicii avertizează că rana la ureche poate avea consecințe grave. Printre riscuri se numără pierderea auzului, inflamația și infecția

De asemenea, dacă nu se face tratament, urechea se poate deforma în mod iremediabil.

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Ce spune Grindeanu despre o colaborare cu AUR. Nu o exclude complet, dar invocă anumite condiții
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor