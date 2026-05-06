Trend ciudat. De ce își rănesc urechile unii bărbați

Un trend ciudat a apărut în Rusia acolo unde unii bărbați se automutilează pentru a semăna cu luptătorii de MMA (Mixed Martial Arts-Arte Marțiale Mixte).

Potrivit NEXTA, pentru o astfel de „procedură”, se percepe taxă cu o valoare în jur de 60 de euro pe ureche. Sursa menționată susține că procedura are succes deoarece programările la unii specialiști sunt făcute pentru săptămâni întregi.

Urechea este deteriorată până la cartilaj, iar clientul alege el cât de gravă să fie rana.

În schimb, medicii avertizează că rana la ureche poate avea consecințe grave. Printre riscuri se numără pierderea auzului, inflamația și infecția

De asemenea, dacă nu se face tratament, urechea se poate deforma în mod iremediabil.