Premierul Libanului respinge o întâlnire cu Israelul. Conflictul cu Hezbollah continuă în sudul țării

Declarațiile oficialului libanez reduc considerabil șansele unei întâlniri rapide între liderii celor două țări.

Potrivit agenției oficiale libaneze NNA, Nawaf Salam a subliniat că prioritatea Beirutului rămâne consolidarea armistițiului și oprirea atacurilor israeliene din sudul Libanului. Oficialul a precizat că orice nouă rundă de negocieri între reprezentanții Libanului și Israelului ar trebui să pornească de la respectarea încetării focului, scrie Reuters.

Deși pe 16 aprilie a fost anunțat un armistițiu mediat de Statele Unite între Liban și Israel, confruntările dintre armata israeliană și gruparea Hezbollah continuă să escaladeze în sudul Libanului. Conflictul a izbucnit după ce Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului pe 2 martie, susținând că acționează în sprijinul Iranului.

În ultimele luni, administrația libaneză condusă de Nawaf Salam și președintele Joseph Aoun a inițiat cele mai importante contacte diplomatice cu Israelul din ultimele decenii. Aceste demersuri au generat tensiuni interne, deoarece Hezbollah se opune ferm oricăror discuții directe cu statul israelian.

Donald Trump a declarat recent că vede „o mare șansă” pentru un acord de pace între Liban și Israel în cursul acestui an și a anunțat că intenționează să îi invite la Washington pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și pe președintele libanez Joseph Aoun.

Premierul Libanului cere retragerea armatei israeliene

Nawaf Salam a afirmat că Libanul nu urmărește „normalizarea relațiilor cu Israelul, ci obținerea păcii”. Totodată, acesta a cerut stabilirea unui calendar clar pentru retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului.

În paralel, guvernul libanez pregătește un plan prin care toate armele să fie plasate sub controlul statului, măsură care ar putea conduce la dezarmarea Hezbollah, una dintre cele mai puternice grupări armate din regiune.

Președintele Joseph Aoun a transmis, la rândul său, că momentul nu este potrivit pentru o întâlnire cu Benjamin Netanyahu. Liderul libanez consideră că orice dialog politic trebuie precedat de un acord de securitate și de încetarea atacurilor israeliene.

Noi victime în urma atacurilor dintre Hezbollah și Israel

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că un atac aerian israelian asupra localității Zelaya din sudul țării a provocat moartea a patru persoane, printre care două femei și un bărbat în vârstă.

Armata israeliană susține că Hezbollah a lansat drone explozive și rachete asupra militarilor israelieni aflați în sudul Libanului, doi soldați fiind răniți. Israelul a anunțat, de asemenea, interceptarea unei drone ostile și noi bombardamente asupra infrastructurii Hezbollah.

Potrivit autorităților libaneze, peste 2.700 de persoane au murit în Liban de la începutul conflictului din 2 martie. De cealaltă parte, Israelul afirmă că Hezbollah a lansat sute de rachete și drone asupra teritoriului său, iar bilanțul israelian include 17 soldați și doi civili uciși.