Poliția din Viena se pregătește pentru proteste la finala Eurovision Song Contest

Autoritățile spun că ediția din acest an a Eurovision Song Contest are loc într-un context tensionat, în condițiile în care mai multe țări boicotează competiția din cauza participării Israelului, relatează Reuters.

Tensiunile sunt amplificate și de conflictul din Iran.

Până acum, au fost anunțate câteva manifestații, atât împotriva, cât și în favoarea participării Israelului, cu până la 3.000 de participanți. Protestele trebuie declarate cu cel puțin 48 de ore înainte.

„Ne așteptăm la blocaje și acțiuni de perturbare, mai ales în ziua finalei”, a declarat Xenia Zauner, oficial de rang înalt al poliției care va coordona operațiunea de securitate.

Protestele împotriva participării Israelului au devenit o constantă în ultimele ediții ale concursului.

Semifinalele Eurovision Song Contest sunt programate marți, 12 mai, și joi, 14 mai, iar finala va avea loc sâmbătă, 16 mai.

Vineri, 15 mai, palestinienii marchează Ziua Nakba, care comemorează pierderea pământurilor lor în urma războiului arabo-israelian din 1948. Termenul „nakba” înseamnă „catastrofă”, iar oficialii spun că această zi are o semnificație emoțională puternică pentru mișcarea pro-palestiniană.

Dronele vor fi interzise pe o rază de 1,5 km în jurul unor locații, inclusiv arena unde are loc concursul, iar FBI va înființa o echipă specială la New York, disponibilă non-stop pentru autoritățile austriece, în vederea gestionării amenințărilor cibernetice.

Participanții la eveniment trebuie să se aștepte la controale de securitate similare celor din aeroporturi și pot aduce în interior doar genți mici, transparente, au precizat autoritățile. Măsuri de securitate similare vor fi implementate și în zona destinată fanilor din fața primăriei.