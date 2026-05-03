Prima pagină » Știrile zilei » Guvernul israelian aprobă achiziția a două escadrile de F-35 și F-15IA într-un acord de zeci de miliarde de dolari

Guvernul israelian aprobă achiziția a două escadrile de F-35 și F-15IA într-un acord de zeci de miliarde de dolari

Guvernul Israelului a aprobat duminică o nouă achiziție de avioane de luptă F-35 și F-15IA de la Lockheed Martin și Boeing. Efortul financiar se ridică la ordinul zecilor miliarde de dolari și vine pe fondul efortului de consolidare a superiorității aeriene în regiune.
Guvernul israelian aprobă achiziția a două escadrile de F-35 și F-15IA într-un acord de zeci de miliarde de dolari
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 mai 2026, 12:36, Știri externe

Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării de la Ierusalim, după ce decizia a fost luată de Comitetul Ministerial pentru Achiziții. 

Cumpărarea avioanelor reprezintă primul pas dintr-un program mai amplu, în valoare de 119 miliarde de dolari, care urmărește întărirea capabilităților armatei israeliene pe fondul tensiunilor care au dominat Orientul Mijlociu în ultimii ani. 

„Pe lângă nevoile imediate de achiziții în timpul războiului, avem responsabilitatea de a acționa acum pentru a asigura avantajul militar al IDF-ului peste zece ani și nu numai”, a spus directorul general al comitetului, generalul Amir Baram, citat de Reuters, adăugând că ultimele conflictele au demonstrat rolul esențial al forțelor aeriene și al relației strategice cu Statele Unite. 

Planul include achiziția unei a patra escadrile de avioane F-35 și a unei a doua escadrile de F-15IA. 

În decembrie, Boeing a primit deja un contract de 8.6 miliarde de dolari pentru livrarea a 25 de avioane F-15IA, cu opțiunea suplimentării comenzii cu încă 25 de unități. 

„Lecțiile campaniei din Iran ne obligă să continuăm să ne consolidăm forțele, pentru a asigura superioritatea aeriană în deceniile următoare. Misiunea noastră este clară: să ne asigurăm că IDF are instrumentele, capacitățile și forța necesare pentru a opera oriunde, oricând. Vom continua să investim, să devenim mai puternici”, a spus ministrul Apărării, Israel Katz.

Recomandarea video

Crezi că actuala criză politică va avea consecințe economice? Răspunde la sondaj
G4Media
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
Gandul
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
Libertatea
Fructul care îți curăță colonul. E delicios și îl găsești în orice supermarket
CSID
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor