Guvernul israelian aprobă achiziția a două escadrile de F-35 și F-15IA într-un acord de zeci de miliarde de dolari

Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării de la Ierusalim, după ce decizia a fost luată de Comitetul Ministerial pentru Achiziții.

Cumpărarea avioanelor reprezintă primul pas dintr-un program mai amplu, în valoare de 119 miliarde de dolari, care urmărește întărirea capabilităților armatei israeliene pe fondul tensiunilor care au dominat Orientul Mijlociu în ultimii ani.

„Pe lângă nevoile imediate de achiziții în timpul războiului, avem responsabilitatea de a acționa acum pentru a asigura avantajul militar al IDF-ului peste zece ani și nu numai”, a spus directorul general al comitetului, generalul Amir Baram, citat de Reuters, adăugând că ultimele conflictele au demonstrat rolul esențial al forțelor aeriene și al relației strategice cu Statele Unite.

Planul include achiziția unei a patra escadrile de avioane F-35 și a unei a doua escadrile de F-15IA.

În decembrie, Boeing a primit deja un contract de 8.6 miliarde de dolari pentru livrarea a 25 de avioane F-15IA, cu opțiunea suplimentării comenzii cu încă 25 de unități.

„Lecțiile campaniei din Iran ne obligă să continuăm să ne consolidăm forțele, pentru a asigura superioritatea aeriană în deceniile următoare. Misiunea noastră este clară: să ne asigurăm că IDF are instrumentele, capacitățile și forța necesare pentru a opera oriunde, oricând. Vom continua să investim, să devenim mai puternici”, a spus ministrul Apărării, Israel Katz.