O dronă neidentificată a pătruns în spațiul aerian al Finlandei, în apropierea graniței cu Rusia

„Modelul și originea dronei nu au fost identificate”, a transmis ministerul Apărării de la Helsinki, citat de AFP. Autoritățile centrale au precizat că drona a fost observată în primele ore ale dimineții, în zona localității Virolahti, situată în apropierea graniței cu Rusia.

Cazul este cercetat de Poliția de Frontieră.

Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 334 de drone ucrainene în cursul nopții.

Printre țintele dronelor a fost și regiunea Sankt Petersburg, aflată la 150 de kilometri de localitatea unde a fost observată drona.

Acesta nu este primul incident de acest fel. La finalul lunii martie, guvernul Ucrainei a prezentat scuze oficiale omologilor finlandezi după ce două drone s-au prăbușit în Finlanda din cauza bruiajelor ruse.