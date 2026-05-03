O dronă neidentificată a pătruns în spațiul aerian al Finlandei, în apropierea graniței cu Rusia

Guvernul Finlandei a anunțat duminică faptul că o dronă neidentificată a încălcat spațiul aerian finlandez în apropierea frontierei cu Rusia. Autoritățile au demarat o anchetă.
Imagine cu scop ilustrativ. Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 mai 2026, 13:00, Știri externe

„Modelul și originea dronei nu au fost identificate”, a transmis ministerul Apărării de la Helsinki, citat de AFP. Autoritățile centrale au precizat că drona a fost observată în primele ore ale dimineții, în zona localității Virolahti, situată în apropierea graniței cu Rusia.  

Cazul este cercetat de Poliția de Frontieră.

Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 334 de drone ucrainene în cursul nopții.

Printre țintele dronelor a fost și regiunea Sankt Petersburg, aflată la 150 de kilometri de localitatea unde a fost observată drona.

Acesta nu este primul incident de acest fel. La finalul lunii martie, guvernul Ucrainei a prezentat scuze oficiale omologilor finlandezi după ce două drone s-au prăbușit în Finlanda din cauza bruiajelor ruse.  

