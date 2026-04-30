China va interzice vânzarea de drone în Beijing. De ce a luat această decizie

China va interzice vânzarea dronelor în Beijing și va impune obținerea unor autorizații pentru zborul acestora. Noua reglementare intră în vigoare vineri.
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
30 apr. 2026, 10:48, Știri externe

Începând de vineri, vânzarea, închirierea sau introducerea dronelor și a componentelor esențiale ale acestora în Beijing vor fi interzise.

Noua reglementare vine în contextul în care în ultimii ani, China a înăsprit treptat reglementările privind dronele, autoritățile invocând motive de siguranță publică, scrie BBC.

În unele orașe chineze, dronele sunt utilizate pentru livrarea de alimente, agricultură, dar și  pentru curățarea clădirilor.

În plus, toate zborurile cu drone în aer liber din Beijing vor avea nevoie și de o aprobare prealabilă, iar cei care folosesc dronele trebuie să urmeze un curs de instruire online și să promoveze un test privind reglementările în legătură cu acestea.

Înainte de a fi introduse sau scoase din capitala chineză, dronele trebuie înregistrate. Pe de altă parte, dacă utilizatorii trimit dronele în afara orașului pentru reparații, trebuie să le ridice personal, fără a putea beneficia de livrare.

Totuși, există și excepții de la această reglementare. Dronele vor putea fi în continuare cumpărate și depozitate în scopuri precum combaterea terorismului și ajutorul în caz de dezastre, însă doar în situația în care acestea sunt aprobate de autorități.

Restricțiile privind dronele din Beijing au fost aprobate în luna martie, autoritățile motivând că gestionarea dronelor trebuie consolidată pentru a răspunde „provocărilor” legate de siguranța spațiului aerian la altitudine joasă.

