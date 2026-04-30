Armata ucraineană introduce rotația obligatorie a trupelor din prima linie

„Comandanții trebuie să se asigure că sunt create condițiile pentru ca personalul militar să rămână la posturile sale timp de până la două luni, urmate de o rotație obligatorie, care trebuie să aibă loc în termen de o lună. Rotația nu este doar o chestiune de organizare a serviciului, ci o chestiune de conservare a vieții soldaților noștri și de stabilitate a apărării”, spune Sîrskîi, citat de Reuters.

Măsura prevede și obligativitatea evaluărilor medicale periodice, precum și asigurarea hranei și muniției pentru trupele din prima linie.

Decizia șefului armatei ucrainene vine pe fondul intensificării războiului cu drone care provoacă dificultăți ucrainenilor în eforturile de aprovizionare și deplasare a trupelor.

Ordinul a fost dat și în urma relatărilor despre soldați care au fost nevoiți să rămână perioade îndelungate pe front, în condiții extrem de dificile, care se confruntă cu presiunea avansului lent, dar susținut al armatei ruse.

Armata Ucrainei continuă să se confrunte cu dificultăți în atragerea de noi recruți, pe fondul scăderii entuziasmului pentru înrolare și al criticilor privind condițiile de instruire și comportamentul personalului militar de recrutare.