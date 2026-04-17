Tot mai mulți tineri se înrolează voluntar în armata Thailandei. Motivele din spatele creșterii surprinzătoare

Aproape 50.000 de bărbați s-au înscris voluntar în armata thailandeză în acest an, potrivit datelor oficiale, în creștere cu 22% față de 2025. Tendința se menține de aproximativ cinci ani și contrastează cu situația din alte state, precum Japonia, unde autoritățile se confruntă cu dificultăți în recrutarea de personal militar, mai arată The Guardian. Autoritățile militare susțin că această evoluție reflectă o creștere a încrederii în instituție, însă analiștii indică mai mulți factori care ar putea explica fenomenul.

Între naționalism și dificultăți economice

Una dintre explicații este legată de tensiunile recente de la granița cu Cambodgia, care au alimentat un val de naționalism. În același timp, contextul economic fragil reduce oportunitățile de angajare pentru tineri. „Multe companii nu mai angajează în acest moment”, spune un tânăr absolvent care a ales să se înroleze voluntar. Pentru unii, armata devine o alternativă stabilă, oferind un salariu lunar de aproximativ 11.000 baht (circa 340 de dolari), precum și hrană și cazare.

Sistemul de recrutare din Thailanda include o loterie pentru bărbații între 18 și 29 de ani care nu se oferă voluntari. Cei care extrag un cartonaș negru sunt scutiți de serviciu, iar cei care trag unul roșu sunt obligați să servească între unu și doi ani. În schimb, voluntarii pot alege locația și perioada serviciului, iar cei cu studii superioare pot face armata în doar șase luni. „Ca voluntar, pot alege baza și perioada. Prefer șase luni decât riscul de a fi trimis departe pentru mai mult timp”, explică un tânăr.

Campanii neobișnuite și viralizare online

Armata thailandeză a încercat să atragă tinerii și printr-o comunicare diferită, folosind umor și mesaje virale pe rețelele sociale. „Te-ai plictisit de soție? Înrolează-te în armată”, suna unul dintre mesajele distribuite online, marcând o schimbare de ton față de stilul tradițional. Clipurile cu loteria militară devin frecvent virale, surprinzând reacțiile intense ale tinerilor, în special ușurarea celor care evită recrutarea.

Dezbaterea privind serviciul militar obligatoriu

În plan politic, tema serviciului militar obligatoriu rămâne sensibilă. Opoziția a propus eliminarea recrutării forțate, însă contextul geopolitic face puțin probabilă o reformă rapidă. „Cum poți discuta despre eliminarea conscripției când există un conflict la graniță?”, spun analiștii. Totuși, unii tineri consideră că sistemul ar trebui să fie complet voluntar și bazat pe stimulente. „Ar fi mai bine să existe beneficii care să încurajeze oamenii să se înscrie, nu să fie obligați”, spune un viitor recrutat. Creșterea numărului de voluntari reflectă astfel o combinație de factori – de la climatul regional la realitățile economice – și ar putea indica o schimbare de percepție asupra rolului armatei în societatea thailandeză.