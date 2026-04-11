Paradoxul zborurilor în criza din Orientul Mijlociu: Maldive și Thailanda, mai ieftine decât sudul Italiei

Dublarea costului combustibilului pentru avioane a generat creșteri de 10-15% în Europa și de 30% la nivel global. Experții avertizează că, în cazul în care criza continuă, prețurile medii ar putea urca cu peste 50%. Paradoxal, însă, zborurile spre Maldive și alte destinații exotice au devenit mai accesibile ca niciodată.

De Paște, zborurile interne din Italia s-au scumpit dramatic

Asociațiile de consumatori au monitorizat evoluția tarifelor pe rutele naționale italiene. Creșterea medie față de anul trecut a fost de 13,6%, cu vârfuri care au depășit 60% în unele cazuri, scrie Il Messaggero.

Cea mai afectată rută a fost Milano Malpensa–Brindisi, cu un plus de 59%. Au urmat Genova–Catania (+36%), Veneția–Brindisi (+35%) și Torino–Brindisi (+28%). Un bilet dus-întors Milano Linate–Catania pornea de la 577 de euro.

Destinațiile exotice, mai accesibile ca niciodată

Temerile călătorilor au redus drastic cererea spre Maldive, Seychelles, Sharm el-Sheikh, Hong Kong și Thailanda. Prețurile au scăzut în consecință, creând un paradox: un zbor spre o destinație exotică a ajuns mai ieftin decât unul spre sudul Italiei.

Tendința a fost confirmată și de o monitorizare realizată de Assoutenti. Rezervările cresc și pe rutele cu escală în hub-uri alternative precum Istanbul, Atena și Belgrad, adesea mai ieftine decât zborurile directe.

Oferte low-cost și avertismente pentru consumatori

Compania Volotea a lansat 200.000 de locuri la prețuri de la 9 euro, pentru a concura cu Ryanair, Wizz Air și easyJet. Acestea din urmă sunt așteptate să crească prețurile în săptămânile următoare.

Asociațiile de consumatori trag un semnal de alarmă. Majorările pun în pericol dreptul cetățenilor la continuitate teritorială. Compania americană JetBlue a anunțat deja scumpirea tarifelor pentru bagaje, invocând creșterea costurilor operaționale. Potrivit unor estimări, costul total al unui bilet ar putea crește, luând în calcul toate taxele suplimentare, chiar și cu 500%.

„Criza din Orientul Mijlociu se reflectă asupra tarifelor aeriene, cu majorări generalizate datorate costurilor mai mari deja suportate de companii”, a declarat Gabriele Melluso, președintele Assoutenti.