Țara celor o mie de insule, unde se spune că se află cheile paradisului

Când a ajuns în Maldive, Marco Polo le-a descris ca fiind floarea Indiilor. Arhipelagul este format din atoli coraligeni, iar nivelul mediu al insulelor nu depășește câțiva metri, fiind unul dintre cele mai fragile ecosisteme din lume, dar în același timp unul dintre cele mai extraordinare, cu funduri marine spectaculoase și acele plaje de catalog de agenție, cu o notă onirică, care trezesc dorința oricărui călător de a-și dedica timp sieși, National Geographic.

Maldivele sunt o formă de incertitudine, în funcție de cine oferă datele: între 1.200 și 2.000 de insule, dintre care între 200 și 300 sunt locuite; una dintre ele, Malé, capitala, are între 100.000 și 300.000 de locuitori. Ceea ce pune pe toată lumea de acord este că apele lor de culoare turcoaz sunt o invitație, aproape o provocare, pentru hedonistul din fiecare dintre noi. Expresia „No shoes, no news” circulă prin arhipelag ca un fel de karmă.

Sosirea în Eden

Aterizarea în Malé, de fapt nu chiar în capitală, ci pe o insulă vecină ocupată de pista aeroportului, este una dintre cele mai frumoase din lume. În timpul apropierii, începi să vezi zeci de atoli, protejați de bariera de corali care le dă acea formă particulară, ca și cum ar avea o piscină în jurul insulei. Sunt nuanțe de o frumusețe extraordinară, o perfecțiune absolută în fiecare albastru din spectrul cromatic.

După formalitățile de imigrare vine prima surpriză: în Maldive taxiurile amerizează. Câteva companii de hidroavioane transportă oamenii prin tot arhipelagul. Fără controale de securitate, fără pașapoarte, fără anunțuri de tipul opriți dispozitivele electronice.

Protocolul aerian este respectat, cu personalul oferind instrucțiunile de siguranță, dar într-o manieră mult mai relaxată. Sunt piloți care zboară desculți; îți pui un centură rudimentară și începe aventura, care include posibilitatea de a ameriza oriunde dacă valurile nu permit coborârea în punctul prevăzut. Imaginile oferite de zbor, la altitudine joasă, sunt cu adevărat spectaculoase.

Puzzle de insule

Încet, începem să structurăm mental ceea ce urmează. Insulele se succed, majoritatea complet nelocuite, cu doar un palmier și nisip alb. Ne atrag cele locuite, cu tot ce sugerează bungalourile pe piloni deasupra apei, pe care le vedem din aer. Aceasta, imaginea bungaloului deasupra apei complet transparente, este una dintre cele mai sugestive în imaginarul colectiv al celor care visează la Maldive.

Majoritatea insulelor cu hotel, sau mai bine spus hoteluri care ocupă întreaga insulă, se află la mai puțin de o jumătate de oră de zbor cu hidroavionul din Malé. Unele, precum Kurumba, sunt la doar zece minute cu barca rapidă. Kurumba este o opțiune bună pentru prima noapte, dacă zborul ajunge târziu, sau pentru ultima, pentru a evita problemele de conexiune, fiind la doar zece minute de aeroportul internațional.

Mici bijuterii în mare

Kuramathi este o insulă de mai puțin de doi kilometri lungime, mare în comparație cu altele, precum exclusivista Lonobo, cu doar câteva vile, care abia ajunge la o sută de metri. Mica insulă Lonobo este gândită pentru cupluri, care pot închiria una dintre vile sau pot comanda o cină privată pe plajă, urmând să fie preluați cu barca după aceea și duși la Maafushivaru.

Insula Kuramathi este ca o mare grădină botanică, cu specii interesante precum arborele banyan, cu exemplare care ating trei secole de viață. Apusurile văzute din extremitatea vestică a insulei sunt aproape magice. Pe măsură ce soarele coboară, nisipul alb și apa turcoaz încep să reflecte tonurile calde ale apusului. Dacă în acel moment trece un dhoni, ambarcațiunea tradițională cu vele din Maldive, experiența devine aproape mistică.

Lumea secretă de sub apă

Insulele Maafushivaru și Velassaru sunt ideale pentru cuplurile care caută servicii mai exclusive, în hoteluri cu capacitate mai mică și unde copiii sunt încă doar un plan de viitor. În Kurumba și Kuramathi, în schimb, cei aflați în luna de miere împart spațiul cu familii, grupuri de prieteni în căutare de câteva zile de relaxare și pasionați de scufundări.

În Maldive se pot face unele dintre cele mai bune scufundări din lume, în canalele oceanice care fac legătura dintre atoli și Oceanul Indian. Curentele puternice sunt folosite de bancuri uriașe de pești, pe care îi urmăresc prădători precum baracudele, rechinii cenușii, pisicile de mare și tonii de mari dimensiuni. De asemenea, este ușor să vezi țestoase și mii de pești în culori spectaculoase.

Întâlnire de culturi

După câteva zile petrecute pe o insulă mică, este firesc să apară dorința de schimbare. De aceea, Malé este o vizită necesară. Atât la sosire, cât și la plecare, merită să îi dedici câteva ore, pentru a vedea că în arhipelag există și localnici care nu poartă brățări de all inclusive.

De-a lungul secolelor, Maldivele au fost influențate de marinari din țările Mării Arabiei, de pirați moplas proveniți din ceea ce astăzi este Kerala, precum și de britanici și portughezi. Această combinație culturală se simte în locuitorii capitalei.

Numele Malé provine din cuvântul sanscrit mahaalay și înseamnă „Marea Casă”, iar Maldive vine din aceeași limbă și înseamnă „O mie de insule”. În portul din Malé se vede agitația bărcilor de pescuit care sosesc încărcate cu ton și câteva piețe colorate de fructe și legume care își încetinesc ritmul în momentul chemării la rugăciune.