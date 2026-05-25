Vacanțele exotice cuceresc românii în 2026. Asia, Maldive și Africa sunt în topul preferințelor

În același timp, Statele Unite și America de Sud înregistrează o creștere accelerată în preferințele turiștilor români.

Printre cele mai solicitate destinații exotice se numără Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam, Brazilia și țările africane precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Turiștii români caută tot mai des experiențe complexe, circuite personalizate și vacanțe organizate în mai multe destinații.

Vacanțele exotice în Asia atrag cele mai mari bugete

Asia continuă să fie principalul motor al cererii pentru vacanțe exotice. Japonia se află în topul preferințelor românilor și este una dintre destinațiile pentru care turiștii sunt dispuși să aloce cele mai mari bugete.

Potrivit datelor Eturia, pentru un sejur de 8-10 nopți în Japonia, bugetul explorat depășește frecvent 3.200 de euro de persoană.

China a devenit lider în solicitările directe către consultanții agenției, mai ales pentru circuitele complexe care includ mai multe orașe și regiuni. De asemenea, Thailanda, Indonezia și Vietnam își păstrează popularitatea atât în căutările online, cât și în rezervările directe, cu bugete medii între 2.500 și 2.700 de euro de persoană.

Coreea de Sud este o altă destinație aflată în creștere accelerată, fiind tot mai prezentă în planurile românilor care caută experiențe culturale și tehnologice diferite.

Vacanțele exotice în Maldive și Oceanul Indian rămân în top

Maldive continuă să fie una dintre cele mai dorite destinații premium pentru români. Majoritatea turiștilor aleg să apeleze la consultanță specializată pentru organizarea vacanțelor în această zonă, în special din cauza logisticii complexe și a opțiunilor variate de resorturi.

Bugetele pentru Maldive pornesc de la aproximativ 2.200 de euro de persoană și cresc în funcție de sezon, tipul de cazare și serviciile incluse. Seychelles și Mauritius completează lista destinațiilor premium preferate din Oceanul Indian.

Vacanțele exotice în Africa și America de Sud câștigă teren

Africa rămâne una dintre cele mai căutate regiuni pentru safari și experiențe în natură. Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar atrag constant turiști interesați de aventură, rezervații naturale și peisaje spectaculoase.

În același timp, SUA și America de Sud reprezintă surpriza acestui an. Statele Unite au urcat pe primul loc în căutările online efectuate de români în luna mai, depășind Japonia. Brazilia, Argentina, Costa Rica și Mexic au înregistrat, la rândul lor, o creștere semnificativă a interesului.

Specialiștii din turism spun că mulți turiști caută acum destinații percepute ca fiind mai sigure și mai predictibile din perspectiva zborurilor și a organizării călătoriilor.

Vacanțele exotice organizate în grup devin tot mai populare

Circuitele de grup cu însoțitor reprezintă aproximativ jumătate din vacanțele complexe vândute de Eturia.

Românii aleg aceste pachete pentru siguranță, organizare eficientă și suport permanent pe durata călătoriei.

Datele arată și o creștere importantă a bugetelor dedicate vacanțelor. Familiile cu copii cheltuie, în medie, cu aproape 48% mai mult decât cuplurile, semn că vacanțele premium și experiențele personalizate devin tot mai importante pentru turiștii români.