DerTour România lansează campania „Avans 1 euro” pentru vacanțele de iarnă 2026 – 2027 (P)

DERTOUR România anunță lansarea campaniei speciale „Avans 1 Euro”, dedicată rezervărilor pentru sezonul de iarnă 2026-2027, prin care turiștii beneficiază de mai multă flexibilitate și siguranță în planificarea vacanțelor.
19 mai 2026, 18:40, Life-Inedit
În perioada 19 – 31 mai 2026, toate rezervările pentru pachetele de iarnă efectuate în perioada campaniei pot fi confirmate cu un avans de doar 1 euro/persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până la data de 1 august 2026. În același timp, clienții beneficiază de posibilitatea de a anula rezervarea fără penalizări până la 31 iulie 2026, oferindu-le astfel flexibilitate maximă în planificarea vacanței.

Campania este valabilă pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman, unele dintre cele mai căutate opțiuni pentru vacanțele de iarnă 2026.

„Vedem un interes tot mai mare pentru rezervările Early Booking, iar turiștii caută în primul rând flexibilitate și predictibilitate. Prin campania «Avans 1 Euro» le oferim posibilitatea să își securizeze vacanța preferată cu un cost minim și fără presiune financiară imediată. Este o oportunitate excelentă pentru cei care vor să profite din timp de cele mai bune oferte și disponibilități pentru sezonul de iarnă”, declară Cosmin Marinof, CEO al DERTOUR România.

Prin această inițiativă, DERTOUR România își reafirmă angajamentul de a oferi turiștilor soluții flexibile și avantajoase pentru vacanțe premium în cele mai apreciate destinații exotice ale sezonului rece. Oferta este valabilă exclusiv pentru rezervările efectuate în perioada campaniei și în limita locurilor disponibile.

Turiștii care aleg să își rezerve vacanța din timp prin DERTOUR România beneficiază nu doar de avantajul unui avans de 1 euro, ci și de acces la o gamă variată de hoteluri și disponibilități extinse pentru sezonul de iarnă 2026-2027, inclusiv pentru cele mai solicitate unități de cazare. Ofertele pot fi rezervate în toate agențiile DERTOUR din țară sau online, pe www.dertour.ro România.

