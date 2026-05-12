Sorin Stoica, CEO Eturia, dezvăluie cele trei reguli pentru o vacanță reușită: „Nu te uita doar la preț”

„Cea mai importantă schimbare este că turistul român a devenit mult mai atent la construcția vacanței. Înainte, decizia era deseori concentrată pe destinație, hotel și preț. Acum, clientul se uită la întregul mecanism al călătoriei: rută, escale, siguranță, flexibilitate, calitatea partenerilor locali, condiții de anulare și suport în caz de schimbări”, a declarat Sorin Stoica, CEO fondator Eturia, pentru MEDIAFAX.

Comparativ cu perioada pre-pandemie, românii sunt mai conștienți că o vacanță complexă nu înseamnă doar transport și cazare. Înseamnă timp, încredere și predictibilitate.

Coreea de Sud și China, surprizele anului 2026

„Coreea de Sud este una dintre destinațiile care s-au remarcat în 2026. Este o destinație care atrage turiști mai experimentați, oameni care au văzut deja Japonia, Thailanda sau alte destinații asiatice și caută ceva nou, modern, cultural și foarte bine organizat”, a explicat Stoica.

China este, de asemenea, într-un moment foarte bun. Interesul se îndreaptă spre circuite și itinerare care includ mai multe orașe mari, cultură, gastronomie și experiențe locale. Japonia rămâne un punct important de interes, iar Thailanda și Indonezia continuă să fie destinații stabile pentru vacanțe exotice. În zona de relaxare premium, Maldive este una dintre cele mai cerute destinații. În Africa, Kenya și Tanzania sunt în creștere pentru turiștii care caută safari.

Creșterea acestor destinații arată că românii sunt mai curajoși în alegeri, dar preferă vacanțe bine structurate, nu improvizate.

Cum arată diferența dintre tineri și familii

„Turiștii tineri sunt mai influențați de social media, de recomandări online și de dorința de a avea experiențe autentice sau destinații «altfel». Sunt mai flexibili în privința confortului, dar foarte atenți la unicitatea experienței. Pot accepta un ritm mai alert, combinații de destinații sau itinerarii mai dinamice”, a detaliat fondatorul Eturia.

Familiile cu copii au alte priorități. Pentru ele, contează zborurile bune, hotelurile potrivite, siguranța transferurilor, ritmul echilibrat și predictibilitatea programului. O familie nu alege doar o destinație frumoasă, ci o vacanță care trebuie să funcționeze bine pentru toți membrii familiei.

Stoica a observat tot mai multe familii care aleg destinații îndepărtate precum Thailanda, Singapore, Maldive, Mauritius, Japonia sau Dubai, dar cu un nivel mai mare de structură și suport.

Long-haul se planifică din timp, last-minute doar pentru vacanțe scurte

Pentru vacanțele complexe, românii nu au trecut masiv la last-minute. Din contră, pentru destinații long-haul, circuite sau vacanțe premium, planificarea din timp rămâne foarte importantă. Datele companiei arată un avans mediu de aproximativ 79 de zile între momentul căutării și plecare.

Pentru destinații precum Japonia, Coreea de Sud, Indonezia, Seychelles sau Africa, planificarea începe adesea și mai devreme. Last-minute există mai ales pentru vacanțe scurte, apropiate, cu logistică simplă.

„Flexibilitatea a devenit una dintre principalele condiții de cumpărare. Clientul vrea să știe ce poate modifica, în ce condiții poate anula, ce alternative există dacă se schimbă o rută sau dacă apar probleme într-o destinație”, a adăugat Sorin Stoica.

Cele trei reguli pentru o vacanță reușită

Stoica a oferit trei sfaturi pentru turiștii români. Primul: să nu aleagă vacanța doar după preț. Două pachete în aceeași destinație pot părea similare, dar pot fi foarte diferite ca zboruri, hoteluri, transferuri, condiții de anulare și suport.

Al doilea sfat: planificarea din timp, mai ales pentru destinațiile complexe. Pentru vacanțele long-haul, circuite, safari sau destinații cu sezon foarte căutat, rezervarea ar trebui făcută cu câteva luni înainte. Nu doar pentru preț, ci pentru acces la variante bune.

Al treilea sfat: pornirea de la obiectivul vacanței. Relaxare, explorare, cultură, natură, timp în familie, confort, aventură – fiecare obiectiv duce la o destinație și la o structură diferită.

În contextul actual, Stoica recomandă turiștilor să fie atenți la rute, escale, asigurări, condiții de anulare și la cine le oferă suport dacă apare o problemă. O vacanță bună nu este doar cea care arată bine în ofertă, ci cea care este bine gândită de la început până la întoarcerea acasă.

Cifre despre pensionari: nu există date exacte

În legătură cu prezența pensionarilor în turismul extern, Sorin Stoica a recunoscut că Eturia nu urmărește în mod standard statutul socio-profesional al clienților. Nu a putut oferi o cifră exactă pentru această categorie.

„Nu aș spune că pensionarul român este absent din turismul extern, ci mai degrabă că este un segment mai selectiv și mai sensibil la buget, sănătate, siguranță și logistică”, a precizat CEO-ul Eturia.

El estimează că acest segment are potențial de creștere pe termen mediu, mai ales pe circuite culturale, city break-uri bine organizate, destinații europene și vacanțe cu ritm mai relaxat. Generațiile care intră în următorii ani în zona de senior travel au călătorit mai mult decât generațiile anterioare.