Doi români, implicați în accidentul feroviar din Danemarca. Oana Țoiu: „Sunt bine, în afara oricărui pericol”

Doi cetățeni români au fost implicați în accidentul feroviar produs în Danemarca, între localitățile Hillerød și Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga. Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe, Oana Țoiu.
Gabriel Negreanu
24 apr. 2026, 02:07, Social

Potrivit oficialului român, cei doi români sunt în siguranță și nu se află în pericol.

„În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineață, 23 aprilie, în Danemarca, între localitățile Hillerød și Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicați și doi cetățeni români. Sunt bine, în afara oricărui pericol”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul a mulțumit autorităților daneze pentru modul în care au comunicat cu partea română și le-a transmis însănătoșire grabnică persoanelor rănite.

Accidentul a avut loc pe linia Gribskov unde două trenuri locale s-au ciocnit frontal. Potrivit Reuters, 18 persoane au fost rănite, dintre care cinci grav, iar în cele două trenuri se aflau 37 de pasageri. Cauza coliziunii este investigată de autoritățile daneze.

La fața locului au intervenit echipaje de salvare, ambulanțe și elicoptere medicale, iar unele persoane rănite au fost transportate la spitale din zonă. Imaginile de la locul accidentului arată avarii importante la partea frontală a trenurilor, însă garniturile au rămas pe șine

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Lia Olguţa Vasilescu: „Toată propaganda #rezist rostogolește în buclă știrea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților”/”Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi…”
Gandul
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Marina SUA a folosit din nou tunul de punte în luptă, pentru prima dată după aproape 40 de ani
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor