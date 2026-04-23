Doi români, implicați în accidentul feroviar din Danemarca. Oana Țoiu: „Sunt bine, în afara oricărui pericol”

Potrivit oficialului român, cei doi români sunt în siguranță și nu se află în pericol.

„În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineață, 23 aprilie, în Danemarca, între localitățile Hillerød și Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicați și doi cetățeni români. Sunt bine, în afara oricărui pericol”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul a mulțumit autorităților daneze pentru modul în care au comunicat cu partea română și le-a transmis însănătoșire grabnică persoanelor rănite.

Accidentul a avut loc pe linia Gribskov unde două trenuri locale s-au ciocnit frontal. Potrivit Reuters, 18 persoane au fost rănite, dintre care cinci grav, iar în cele două trenuri se aflau 37 de pasageri. Cauza coliziunii este investigată de autoritățile daneze.

La fața locului au intervenit echipaje de salvare, ambulanțe și elicoptere medicale, iar unele persoane rănite au fost transportate la spitale din zonă. Imaginile de la locul accidentului arată avarii importante la partea frontală a trenurilor, însă garniturile au rămas pe șine