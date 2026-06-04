Incidentul a avut loc astăzi după-amiază: după ce un Boeing 787 Dreamliner a fost parcat la poarta de îmbarcare, trenul de aterizare frontal al avionului s-a stricat brusc. Partea din față a avionului s-a prăbușit la câteva metri în jos, iar cabina pilotului a lovit puternic solul. Conform informațiilor preliminare, avionul, care era practic nou, a suferit daune grave.

Momentul a fost surprins și de camerele de luat vederi.

Nu se aflau pasageri la bord în momentul accidentului — acolo se aflau doar echipajul și personalul de la sol al aeroportului.

Potrivit unui reprezentant al companiei aeriene Lufthansa, mai mulți angajați au fost răniți și li s-a acordat asistență medicală.

Conform datelor de pe FlightRadar24, astăzi avionul urma să decoleze din Frankfurt spre Los Angeles.

A fost construit în 2025 și a fost pus în funcțiune abia în februarie anul curent. Nu se știe încă dacă accidentul a fost cauzat de o eroare umană sau de o defecțiune tehnică.