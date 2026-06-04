Prima pagină » Știrile zilei » Un Boeing 787 s-a prăbușit în timp ce stătea pe loc. Situație bizară pe aeroportul din Frankfurt

Un Boeing 787 s-a prăbușit în timp ce stătea pe loc. Situație bizară pe aeroportul din Frankfurt

Un accident aproape bizar cu un avion Boeing a avut loc pe aeroportul din Frankfurt.
Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare
Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare
Cât de siguri sunt turiștii la vară pe litoral? Răspunsul președintelui Nicușor Dan
Cât de siguri sunt turiștii la vară pe litoral? Răspunsul președintelui Nicușor Dan
Cum au ajuns dronele ucrainene lângă Portul Constanța. Nicușor Dan: Un răspuns vom avea în 7-10 zile
Cum au ajuns dronele ucrainene lângă Portul Constanța. Nicușor Dan: Un răspuns vom avea în 7-10 zile
Un miel rătăcit a avut norocul vieții sale. Animalul, blocat într-o râpă de peste 20 de metri
Un miel rătăcit a avut norocul vieții sale. Animalul, blocat într-o râpă de peste 20 de metri
VIDEO | Alexandru Rogobete: N-aș vota niciodată un politician care promite mult și nu face nimic
VIDEO | Alexandru Rogobete: N-aș vota niciodată un politician care promite mult și nu face nimic
Sorina Matei
04 iun. 2026, 17:23, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Incidentul a avut loc astăzi după-amiază: după ce un Boeing 787 Dreamliner a fost parcat la poarta de îmbarcare, trenul de aterizare frontal al avionului s-a stricat brusc. Partea din față a avionului s-a prăbușit la câteva metri în jos, iar cabina pilotului a lovit puternic solul. Conform informațiilor preliminare, avionul, care era practic nou, a suferit daune grave.

Momentul a fost surprins și de camerele de luat vederi.

Nu se aflau pasageri la bord în momentul accidentului — acolo se aflau doar echipajul și personalul de la sol al aeroportului.

Potrivit unui reprezentant al companiei aeriene Lufthansa, mai mulți angajați au fost răniți și li s-a acordat asistență medicală.

Conform datelor de pe FlightRadar24, astăzi avionul urma să decoleze din Frankfurt spre Los Angeles.

A fost construit în 2025 și a fost pus în funcțiune abia în februarie anul curent. Nu se știe încă dacă accidentul a fost cauzat de o eroare umană sau de o defecțiune tehnică.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia