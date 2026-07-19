Preotul a oprit clopotele bisericii după plângerile oamenilor. Localitatea a explodat

O biserică din satul italian Brognoligo, aflat în provincia Verona, a redus considerabil sunetul clopotelor. Decizia parohului a venit după ce mai mulți locuitori nou-veniți în localitate au reclamat că bătăile clopotelor le tulbură liniștea, anunță Il Giornale.

Clopotele au fost reduse la tăcere la Monteforte d’Alpone, în provincia Verona. În satul Brognoligo, câțiva locuitori nou-veniți au protestat față de sunetul puternic al clopotelor.

Biserica Sfântul Ștefan a redus considerabil bătăile clopotelor. Rugăciunile „Ave Maria” și „Angelus” de la prânz mai sunt anunțate doar de un clopotn mediu.

Concertul tradițional de clopote a fost înlocuit. Acum răsună doar un singur clopot la fiecare 30 de minute.

Decizia parohului a fost luată pentru a evita tensiunile din comunitate. Ea a stârnit, însă, nemulțumirea grupului Campanari di Brognoligo, care păstrează o tradiție seculară.

Potrivit acestuia, sunetul clopotelor din zonă nu este doar o modalitate de a marca orele. El reprezintă arta clopotelor din Verona, o tehnică apărută în Renaștere.

Pentru locuitorii care au crescut cu aceste sunete, schimbarea înseamnă mai mult decât o simplă ajustare a orarului. Ei consideră că este vorba despre dispariția unui fragment din memoria colectivă a satului.

Un fenomen întâlnit în mai multe regiuni din Italia

Cazul din Brognoligo nu este singular. Situații similare au fost semnalate și în zona Bologna, la Imperia, Caltanissetta și Trentino.

În aceste zone, unii locuitori cer reducerea sau oprirea completă a sunetului clopotelor. Alții solicită doar suspendarea lor pe timpul nopții.

În Italia, clopotele au marcat, timp de secole, trecerea timpului și au însoțit evenimentele importante ale comunităților locale.