Protest al polițiștilor și militarilor la Roma, pentru salarii și pensii mai mari

Aproximativ 6.000 de membri ai forțelor armate și ai serviciilor de securitate din Italia au defilat sâmbătă prin Roma, cerând salarii mai mari, pensii mai bune, dar și protecție la locul de muncă, potrivit Euronews.

A fost primul protest comun organizat de principalele sindicate din domeniul apărării și securității din țară. La marș au participat reprezentanți ai Armatei, Marinei, Forțelor Aeriene, Carabinieri și dar și Guardia di Finanza.

Mitingul a avut loc la doar câteva zile după ce guvernul a reînnoit convenția colectivă care acoperă aproximativ 430.000 de membri ai personalului militar și de securitate. Acordul include o creștere a salariului brut lunar de 188 de euro și o plată retroactivă unică de 2.448 de euro, precum și un angajament de a iniția discuții privind reforma pensiilor.

Sindicaliștii au refuzat să semneze convenția colectivă

Mai multe sindicate, printre care Sinafi, Noul Sindicat al Carabinieri (NSC), Usami Aeronautica, Itamil și Silmm, au refuzat să semneze acordul, susținând că acesta nu este suficient pentru a răspunde preocupărilor legate de salarizare și pensii. Acestea au organizat protestul de sâmbătă pentru a exercita presiuni asupra guvernului în vederea adoptării unor măsuri suplimentare.

Protestatarii, care au purtat pancarte pe străzile Romei, au mărșăluit sub sloganul: „În fiecare zi slujim Italia. Astăzi cerem respect”.

Revendicările sindicaliștilor

Într-o declarație emisă înaintea mitingului, sindicatele au prezentat patru revendicări principale: reforma sistemului de pensii suplimentare și renunțarea la planurile de majorare a vârstei de pensionare la 65 de ani, protecții juridice mai solide pentru personalul de securitate, creșteri salariale care să țină pasul cu creșterea costului vieții și investiții mai mari în recrutare, formare și modernizarea profesiei.

„Pentru că sub uniformele celor care lucrează pentru stat, sub emblema statului, nu se află doar siluete, ci familii, oameni, femei și bărbați care muncesc. Este absolut normal ca aceștia să fie remunerați în mod echitabil. Securitatea are un cost”, declarat secretarul General al NSC, Massimiliano Zetti.

Protestul s-a încheiat cu o conferință privind viitorul serviciilor de securitate, apărare și urgență din Italia, la care au participat reprezentanți ai mai multor sindicate, inclusiv ai NSC, care a refuzat să semneze noul acord salarial.

„Motivele pentru care nu am semnat acest acord și l-am respins sunt simple: ceea ce trebuia să primim din punct de vedere economic nu ne-a fost oferit”, a declarat secretarul general al Sindicatului, Massimiliano Zetti.