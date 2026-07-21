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Un oficial iranian se întâlnește cu mediatori în Pakistan în timp ce SUA și Iran se atacă reciproc

Un oficial iranian a început marți întâlnirile cu mediatorii din Pakistan, în timp ce diplomații încercau să salveze acordul interimar eșuat dintre Iran și Statele Unite, chiar dacă ambele țări continuau să lanseze atacuri pentru a zecea zi.
Un oficial iranian se întâlnește cu mediatori în Pakistan în timp ce SUA și Iran se atacă reciproc
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 iul. 2026, 13:43, Știri externe
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Vizita ministrului de interne iranian, Eskandar Momeni, are loc în contextul în care Pakistanul și-a intensificat eforturile diplomatice în ultimele zile pentru a resuscita acordul. Cu toate acestea, rămâne neclar ce nou acord s-ar putea ajunge pentru a pune capăt luptelor, potrivit AP.

Iranul a atacat un petrolier în Strâmtoarea Ormuz marți dimineață, forțând echipajul să abandoneze nava, în timp ce Statele Unite au efectuat o nouă rundă de atacuri aeriene care vizau Republica Islamică.

Cele 10 nopți consecutive de atacuri aeriene americane nu au obligat Teheranul să slăbească controlul asupra strâmtorii, prin care trecea o cincime din totalul țițeiului și gazelor naturale comercializate în timp de pace.

Ambele părți au vizat infrastructura civilă

Acordul interimar semnat luna trecută, care trebuia să pună capăt luptelor, s-a prăbușit. Transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a stagnat în mare măsură. Și, pe măsură ce luptele se intensifică, ambele părți au vizat infrastructura civilă de care depind milioane de oameni.

„Iranul și grupurile care susțin Iranul ar putea viza alte interese americane în străinătate sau în locații asociate cu Statele Unite și americanii din întreaga lume”, a declarat Departamentul de Stat al SUA într-un nou avertisment adresat americanilor.

Escaladarea conflictului a împins prețurile petrolului în sus în ultimele săptămâni. Țițeiul de referință Brent s-a tranzacționat marți la aproape 90 de dolari pe baril, iar benzina obișnuită din SUA a urcat la o medie de 4 dolari pe galon, menținând presiunea asupra portofelelor americanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din această toamnă.

Președintele Donald Trump a avertizat luni pe rețelele de socializare că „de fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti pentru acea ucidere de nenumărate ori!”.

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