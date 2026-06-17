CNN publică textul integral al acordului de pace SUA-Iran. Ce prevăd cele 14 puncte ale documentului

Acordul dintre SUA și Iran privind încetarea războiului este structurat în 14 puncte. Documentul, care nu a fost încă publicat oficial, a fost obținut de către CNN.

Conform documentului, Iran ar urma să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să se angajeze că nu va mai urmări niciodată obținerea armei nucleare, dar și să primească beneficii financiare.

Deși textul acordului a fost confirmat de mai multe surse CNN, rămâne neclar dacă reprezintă și formularea finală a documentului care urmează să fie semnat vineri, în Elveția.

Ce prevede proiectul de acord

Potrivit copiei obținute de CNN, Statele Unite vor permite Iranului să-și vândă petrolul și produsele petrochimice, iar Teheranul ar putea avea acces la un fond de dezvoltare de 300 de miliarde de dolari dacă își îndeplinește angajamentele legate de programul său nuclear în cadrul unor negocieri ulterioare.

Totuși, documentul nu precizează clar ce se va întâmpla cu uraniul îmbogățit al Iranului.

Memorandumul de înțelegere urmează să fie semnat oficial vineri, în Elveția, declanșând o perioadă de 60 de zile pentru negocierea termenilor finali ai unui acord.

Textul integral al documentului

CNN a redat integral și textul documentului consultat, care poate fi citit mai jos.

„1 — Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor din războiul actual, declară, odată cu semnarea prezentului Memorandum de înțelegere, încetarea imediată și definitivă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează ca, de acum înainte, să nu mai întreprindă nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și să se abțină de la amenințarea cu forța sau de la folosirea forței una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma prevederile prezentului articol și ale celorlalte articole.

2 — Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să-și respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să se abțină de la a se amesteca în afacerile interne ale celeilalte părți.

3 — Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit de comun acord.

4 — Imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Statele Unite vor ridica blocada navală și vor împiedica orice interferență sau obstrucționare împotriva Republicii Islamice Iran, restabilind traficul la capacitate maximă în termen de cel mult 30 de zile; traficul navelor va fi proporțional cu volumul de trafic din perioada anterioară războiului din partea Republicii Islamice Iran. De asemenea, Statele Unite se angajează să-și retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la încheierea acordului final.

5 — Odată cu semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru a asigura reluarea, în termen de 30 de zile, a traficului navelor comerciale între Golful Persic și Marea Omanului și invers, la nivelul dinaintea războiului, ținând seama de necesitatea eliminării obstacolelor tehnice și a neutralizării minelor de către Iran.

6 — Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să elaboreze un plan cuprinzător, convenit de ambele părți, pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în același timp o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de punere în aplicare a acestui plan, ca parte a acordului final, va fi formulat în termen de 60 de zile.

7 — Statele Unite se angajează să pună capăt, conform unui calendar care urmează să fie convenit ca parte a acordului final, tuturor tipurilor de sancțiuni la care este supusă în prezent Republica Islamică Iran, inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), precum și tuturor sancțiunilor unilaterale ale SUA, atât primare, cât și secundare.

8 — Republica Islamică Iran reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că soarta materialului îmbogățit și soarta tuturor celorlalte chestiuni legate de domeniul nuclear convenite de comun acord, inclusiv nevoile nucleare ale Iranului, vor fi abordate în mod adecvat într-un acord final; acordul final va confirma dispozițiile prezentului articol.

9 — Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că, până la încheierea unui acord final, vor menține statu quo-ul: Iranul va menține statu quo-ul în ceea ce privește programul său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni asupra Iranului și nu își vor consolida forțele în regiune.

10 — Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere și până la data ridicării sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite să emită derogări pentru exporturile de țiței iranian, produse petrochimice și derivații acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv servicii bancare, de asigurări, de transport și altele asemenea.

11 — Statele Unite se angajează ca, în funcție de progresul negocierilor în vederea încheierii unui acord final, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie deblocate și puse la dispoziție în întregime. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt deținute în contul principal sau transferate, vor fi utilizate pentru orice plată către beneficiarii finali stabilită de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi disponibile în întregime pentru utilizare. Statele Unite se angajează să elibereze toate autorizațiile și licențele necesare în acest sens.

12 — Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că va fi instituit un mecanism de punere în aplicare pentru a supraveghea punerea în aplicare cu succes a Acordului final și respectarea angajamentelor viitoare prevăzute de acesta.

13 — După semnarea prezentului memorandum de înțelegere și după primirea asigurărilor privind începerea punerii în aplicare a articolelor 4, 5, 10 și 11 din prezentul memorandum de înțelegere, precum și continuarea punerii în aplicare a acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor iniția negocieri pentru un acord final exclusiv cu privire la articolele rămase.

14 — Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție cu caracter obligatoriu a Consiliului de Securitate al ONU”, este textul documentului dintre cele două părți, potrivit CNN.