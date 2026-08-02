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O autostradă din Sahara Occidentală numită după Donald Trump

La decizia regelui Mohammed al VI-lea, Marocul a numit o autostradă care leagă sudul țării de teritoriul disputat al Saharei Occidentale, revendicat de separatiștii sahrawi, după președintele american Donald Trump, a anunțat sâmbătă agenția oficială de știri marocană MAP.
O autostradă din Sahara Occidentală numită după Donald Trump
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
02 aug. 2026, 03:38, Știri externe
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Autostrada Tiznit-Dakhla a fost numită „Autostrada Donald J. Trump”, a relatat MAP, publicând o scrisoare trimisă de Rege pe 2 iulie președintelui american prin care își anunță decizia, potrivit Le Figaro.

În scrisoare, Mohammed al VI-lea subliniază dorința de a-i mulțumi lui Donald Trump pentru „recunoașterea istorică a suveranității Marocului asupra «Saharei sale» în 2020, care va rămâne pentru totdeauna gravată în memoria marocanilor”.

„În semn de omagiu adus acestui testament de prietenie și pace, am decis să numesc una dintre cele mai importante infrastructuri rutiere ale Regatului «Autostrada Donald J. Trump »”, a scris Regele. Autostrada se întinde pe 1.055 de kilometri, fiind „cea mai lungă infrastructură rutieră din toată Africa”, a adăugat el.

În decembrie 2020, Donald Trump și-a dat brusc sprijinul pentru un plan de autonomie sub suveranitate marocană pentru Sahara Occidentală, în schimbul normalizării relațiilor dintre Maroc și Israel.

Într-un mesaj adresat regelui cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a urcării sale pe tron ​​în această săptămână, făcut public și de agenția de știri MAP sâmbătă, președintele Trump și-a reiterat sprijinul necondiționat pentru planul Marocului privind Sahara Occidentală. Pentru Statele Unite, propunerea marocană rămâne „singura bază pentru o soluție justă și durabilă” . „Orice altă cale prelungește status quo-ul și este inacceptabilă”, a scris Donald Trump.

Trump: Aștept cu nerăbdare să conduc într-o zi pe întreaga lungime a acestei mari autostrăzi

Pe platforma sa Truth Social, Donald Trump și-a exprimat încântarea, pe 26 iulie, de faptul că Mohammed al VI-lea a dat numele său unei autostrăzi din Sahara Occidentală. „Mulțumesc Alteței Sale Regale Mohammed al VI-lea. (…) Ce onoare extraordinară! Aștept cu nerăbdare să conduc într-o zi pe întreaga lungime a acestei mari autostrăzi, sper că va fi curând!”, a declarat Trump, fără ca Rabat să-și confirme anunțul.

Un videoclip de patru minute a prezentat vederi aeriene ale axei Tiznit-Dakhla, a cărei construcție, lansată de Mohammed al VI-lea în 2015, ilustrează investițiile masive ale Marocului în infrastructura din Sahara Occidentală.

Proiectul, care nu este încă complet finalizat, include o autostradă între Tiznit și Laâyoune, inima  Saharei Occidentale, extinsă printr-un drum național lărgit până la Dakhla. Costul său este estimat la aproape 850 de milioane de euro.

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