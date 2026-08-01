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Prim-ministrul Ungariei anunță oprirea Centralei Nucleare Paks pentru prima dată în 44 de ani

Scăderea nivelului Dunării, este motivul pentru care producția de energie a Centralei Nucleare Paks din Ungaria va fi oprită complet, duminică.
Prim-ministrul Ungariei anunță oprirea Centralei Nucleare Paks pentru prima dată în 44 de ani
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
02 aug. 2026, 02:39, Știri externe
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Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică oprirea penultimei unități de producție de energie ale Centralei Nucleare Paks. Conform anunțului postat de premierul maghiar pe Facebook, producția centralei va scădea la doar 240 de megawați, iar duminică va fi oprită complet pentru prima dată în 44 de ani.

„Din cauza scăderii suplimentare a nivelului apei în Dunăre, una dintre ultimele două unități de producție de energie ale Centralei Nucleare Paks va fi oprită la ora 1:30.

Ca urmare, producția centralei va scădea la doar 240 de megawați, iar mâine va fi oprită complet pentru prima dată în 44 de ani”, a transmis prim-ministrul Ungariei.

Centrala nucleară Paks, din Ungaria, ar urma să fie închisă în cel mult 72 de ore, conform informării publicate joi de oficialii MVM, companie controlată de guvernul de la Budapesta.

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