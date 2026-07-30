Și Ungaria se pregătește de închiderea reactoarelor din cauza debitului scăzut al Dunării. Operatorul MVM: Oprirea completă a Centralei Nucleare Paks va deveni inevitabilă în următoarele 24-72 de ore

Centrala nucleară Paks, din Ungaria, ar urma să fie închisă în cel mult 72 de ore, conform informării publicate joi de oficialii MVM, companie controlată de guvernul de la Budapesta.

Aceasta produce în prezent 935 MW, energie care se contorizează astfel la scăderea producției la nivelul pieței unice europene.

Potrivit oficialilor ungari, oprirea unității este inevitabilă din cauza debitelor foarte mici ale Dunării, din care asigură răcirea instalațiilor.

„Din cauza nivelului scăzut al apei Dunării, oprirea completă a Centralei Nucleare Paks și, implicit, încetarea producției de energie electrică, va deveni inevitabilă în următoarele 24-72 de ore”, au transmis oficialii MVM.

În același comunicat, compania face apel la un consum responsabil de energie.

Pusă în funcțiune în 1982, centrala nucleară Paks are o capacitate instalată cu aproximativ o treime mai mare decât Centrala nucleară de la Cernavodă, atunci când funcționează ambele unități cu o putere instalată de aproximativ 700 MW.

Unitatea 1 a fost oprită marți dimineața și în prezent este în funcțiune doar Unitatea 2, care ar fi urmat să fie oprită în prima parte a zilei de joi, dar responsabilii Nuclearelectrica au revenit asupra deciziei.

Operatorul național de sistem și transport al energiei electrice, care are sub umbrela sa Dispecerul Energetic Național, a dat asigurări, joi, că sistemul electroenergetic național (SEN) este monitorizat continuu și funcționează în parametri de siguranță operațională.

La ora publicării știrii, din informațiile Mediafax la București este în derulare o ședință a Comandamentului Energetic Național, pentru a analiza ultimele evoluții.

Comunicatul integral al MVM:

„Din cauza nivelului scăzut al apei Dunării, oprirea completă a Centralei Nucleare Paks și, implicit, încetarea producției de energie electrică, va deveni inevitabilă în următoarele 24-72 de ore.

Răcirea Centralei Nucleare Paks, care are o capacitate de ≈ 2000 MW și furnizează aproape jumătate din producția de energie electrică a Ungariei, este asigurată de Dunăre. Apa este necesară pentru răcirea condensatoarelor (blocurilor).

Deși nivelul actual extrem de scăzut al apei și debitul apei ar permite o cantitate suficientă de apă pentru răcirea unităților, nivelul de aspirație al pompelor necesare pentru aceasta este mai mare decât nivelul actual scăzut al apei – și se așteaptă să continue să scadă – astfel încât acestea nu își pot îndeplini sarcina. Managementul tehnic al amplasării conductelor de aspirație mai adânc a început, iar în câțiva ani centrala nucleară va putea continua producția chiar și cu un nivel al apei mai scăzut decât cel actual.

Nivelul apei Dunării este în prezent cu 28 cm sub nivelul record anterior din 2018 (care este cu peste 1 metru sub nivelul minim al apei pe 100 de ani, luat în considerare la proiectarea centralei nucleare în urmă cu mai bine de 40 de ani).

Principalele motive ale scăderii nivelului apei sunt:

Adâncirea albiei: în cursurile superioare ale Dunării există scări de apă și centrale electrice, nu se introduc sedimente, în timp ce în secțiunea maghiară nu există baraj, iar transportul sedimentelor este continuu. Toate acestea au fost însoțite de practica dragării albiei menținută pe o perioadă lungă de timp, iar împreună acestea au dus la adâncirea albiei râului și, odată cu aceasta, la scăderea nivelului apei.

Apariția unor extreme datorate schimbărilor climatice globale. În anii precedenți, au existat așa-numitele ape înalte de mai multe ori pe an – anul acesta, însă, mareea verde a dispărut practic, iar nivelul apei a fost scăzut tot timpul anului.

Desigur, centrala nucleară este pregătită pentru situații extraordinare, inclusiv pentru cele cu o probabilitate scăzută de apariție. Am dezvoltat proceduri pentru gestionarea așa-numitei situații de nivel scăzut al Dunării. Condițiile de nivel scăzut al apei sunt împărțite în 4 etape, pe baza nivelurilor măsurate la priza de apă a Centralei Nucleare Paks de pe Dunăre, în așa-numitul bazin al canalului de apă rece: în prezent ne aflăm în etapa 3.

Conform prognozelor, există o șansă realistă a unui eveniment de nivel 4: în acest moment, toate unitățile centralei nucleare vor trebui oprite, producția de energie va înceta de atunci încolo, iar unitățile staționare vor trebui răcite. Acest lucru necesită 5 metri cubi de apă pe minut, comparativ cu 100 de metri cubi pe secundă pentru unitățile în funcțiune.

În prezent, putem oferi o estimare pentru oprirea completă – datorită prognozelor privind nivelul apei care se schimbă de mai multe ori pe zi: conform calculelor noastre, intervalul de timp în care trebuie să implementăm oprirea este de 24-72 de ore.

Suntem pregătiți și pentru posibilitatea ca Dunărea să înregistreze noi niveluri extreme ale apei: în acest caz, pompele Pajtás, instalate în cooperare cu Direcția Generală Națională de Gospodărire a Apelor, sunt disponibile pentru a asigura disponibilitatea permanentă a cantității de apă necesare pentru menținerea răcirii unităților staționare ale centralei nucleare. 12 dintre pompele Pajtás funcționează continuu, 4 sunt în rezervă, iar alte 13 sunt în standby, dacă este necesar, având la dispoziție personalul de operare și reparații necesar, piesele de schimb și combustibilul.

Centrala nucleară este pregătită să facă față situației extraordinare a unei opriri complete: menținem unitățile într-o stare sigură chiar și în cazul unor niveluri extrem de scăzute ale apei care durează săptămâni întregi, iar când se atinge nivelul corespunzător al apei, începem imediat producția unităților în etape, pe baza unor reguli stricte. În funcție de nivelul apei, unitățile pot fi repornite în câteva zile.

În ultimii 40 de ani, Centrala Nucleară Paks a atins, prin dezvoltări continue, statutul de centrală de top din lume, atât în ceea ce privește indicatorii de siguranță, cât și cei de producție. Aceste dezvoltări au făcut posibilă producerea la niveluri ale apei cu 120 cm mai mici decât nivelul apei proiectat – cu toate acestea, reducerea extremă constantă a apei va necesita dezvoltări suplimentare în viitor. Aceste dezvoltări au început deja și, conform planurilor noastre, producția de energie electrică poate continua neîntreruptă chiar și la niveluri ale apei semnificativ mai scăzute în câțiva ani.

Specialiștii centralei nucleare se asigură că instalația este menținută într-o stare de funcționare sigură 24 de ore pe zi.

Vom oferi informații privind funcționarea centralei nucleare pe site-ul nostru oficial și pe profilul oficial de Facebook: vom anunța, de asemenea, oprirea completă a centralei nucleare pe aceste platforme.

Rugăm publicul să contribuie la menținerea securității aprovizionării cu energie electrică a Ungariei prin utilizarea responsabilă și economică a energiei electrice!”, se arată în comunicatul MVM.