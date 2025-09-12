Intenționează grupul ungar MVM să dea în judecată statul român dacă CSAT respinge tranzacția cu E.ON? Răspunsul oficial de la Budapesta

Reprezentanții companiei-mamă de la Budapesta au fost întrebați de reporterul Mediafax dacă executivii companiei intenționează să dea judecată statul român, să se adreseze unei organizații de mediere internaționale sau dacă vor accepta decizia statului român fără să o conteste un eventual aviz final negativ al statului.

Este a doua solicitare transmisă grupului, după ce prima nu a primit un răspuns, adresată chiar în ziua în care Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a informat, pe 20 august, că a avizat negativ acordul dintre nemții de la E.ON care au ajuns la un acord pentru a-și vinde o parte a acțiunilor din România grupului MVM, controlat de statul ungar MVM.

Potrivit CEISD, operațiunea notificată privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet România Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022.

„Investitorul a fost notificat asupra declanșării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacției, inclusiv profilul investitorului, implicațiile asupra infrastructurii critice naționale și posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României. Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate”, au transmis oficialii CEISD. Potrivit Cancelariei premierului, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării.

Termenul ar urma să împlinească pe 18 noiembrie, dacă sunt luate în calcul zilele calendaristice și nu de lucru.

Oficialii E.ON din Germania au transmis din 21 august pentru Mediafax că așteaptă motivele CEISD și decizia finală a CAST.

MVM: „Ne propunem să conturăm un parteneriat cu statul român, în calitate de coproprietari”

Oficialii Grupului MVM au transmis pentru Mediafax că, așa cum a declarat Károly Mátrai, CEO al Grupului MVM, într-un interviu acordat publicației românești Bursa pe 8 septembrie, se bazează pe un rezultat pozitiv și se concentrează pe deplin pe finalizarea cu succes a tranzacției.

„Pe parcursul procesului de tranzacție, am colaborat cu toate autoritățile și organizațiile relevante, analizând vânzarea într-un mod complet transparent și constructiv. Abordarea noastră nu s-a schimbat: în prezent, lucrăm pentru a împărtăși toate faptele și considerațiile care pot ajuta în procesul decizional, promovând astfel o decizie bine fundamentată și atentă, care să servească intereselor României”, au transmis reprezentanții grupului ungar.

„Avem planuri pe termen lung în România. În viitor, ne propunem să conturăm un parteneriat cu statul român, în calitate de coproprietari, care să sprijine dezvoltarea pieței energetice românești într-un cadru stabil și previzibil și să creeze valoare pe termen lung pentru consumatorii români”, au declarat oficialii companiei de la Budapesta.

„Procesul decizional nu este încă finalizat, așa că ne concentrăm în prezent toată energia asupra acestei faze. Avem încredere că CSAT va lua în considerare toate aspectele relevante, bazate pe fapte, atunci când va lua decizia finală”, au conchis reprezentanții MVM pentru Mediafax.

Acordul dintre Grupul MVM și E.ON a fost semnat pe 16 decembrie 2024, oficializând anunțul privind intenția companiei germane exprimată în urmă cu câteva luni de a ieși de pe piața de furnizare din România. Acesta nu poate fi finalizat fără toate avizele din partea statului român.

E.ON Energie România este o companie de furnizare de energie electrică și gaze naturale care are în România aproximativ 3,4 milioane de clienți. Potrivit unor surse apropiate situației, citate la momentul anunțării acordului de e-nergia.ro, valoarea tranzacției este de circa 205 milioane de euro.