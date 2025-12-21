Prima pagină » Știrile zilei » Apele Române, sub asediu cibernetic: peste 1.000 de sisteme compromise într-un atac ransomware. Hackerii cer răscumpărare

Apele Române, sub asediu cibernetic: peste 1.000 de sisteme compromise într-un atac ransomware. Hackerii cer răscumpărare

Administrația Națională Apele Române se află sub asediu cibernetic după ce un atac ransomware a compromis peste 1.000 de sisteme IT&C din întreaga țară, vizând servere de baze de date, aplicații GIS și servere de e-mail, inclusiv 10 din cele 11 administrații bazinale de apă. Tehnologiile operaționale nu au fost afectate, iar activitatea structurilor hidrotehnice continuă normal.
Apele Române, sub asediu cibernetic: peste 1.000 de sisteme compromise într-un atac ransomware. Hackerii cer răscumpărare
Gabriel Pecheanu
21 dec. 2025, 20:01, Economic

Administrația Națională Apele Române se confruntă cu un atac cibernetic masiv care a compromis aproximativ 1.000 de sisteme IT&C, inclusiv servere de baze de date, aplicații GIS, servere de e-mail și Domain Name Servers (DNS). Incidentul a afectat 10 din cele 11 administrații bazinale de apă din țară, printre care Oradea, Cluj, Iași, Siret și Buzău.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat sâmbătă cu privire la atac, care implică un ransomware ce blochează fișierele prin criptarea acestora, utilizând mecanismul legitim de criptare al Windows, BitLocker, în scop malițios. În prezent, atacatorii au transmis o notă de răscumpărare.

La acest moment a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită fie contactați într-un termen de 7 zile. Reamintim că politica și recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware nu contacteze și nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja și a nu se finanța acest fenomen infracțional”, potrivit comunicatului.

Deși incidentul a vizat infrastructura IT&C, tehnologiile operaționale (OT) nu au fost compromise, astfel că funcționarea uzuală a structurilor hidrotehnice continuă normal. Operarea construcțiilor hidrotehnice se face prin dispecerate și personal local, folosind comunicații voce, iar acestea sunt în siguranță.

Echipele tehnice din cadrul Administrației Naționale Apele Române, Centrului Național Cyberint (CNC) din cadrul SRI, entităților afectate și altor autorități cu atribuții în securitate cibernetică sunt implicate activ în investigarea și limitarea impactului incidentului.

Specialiștii au constatat că atacatorii au folosit BitLocker pentru a bloca fișierele pe stații de lucru Windows, servere Windows Server și servere de aplicații GIS, demonstrând un nivel ridicat de sofisticare. În urma evaluării preliminare, s-a decis ca infrastructura Apei Române să fie integrată în sistemul național de protecție cibernetică operat de CNC, care protejează infrastructurile IT&C critice pentru securitatea națională. Aceasta va permite utilizarea tehnologiilor inteligente pentru prevenirea unor incidente similare în viitor.

Reprezentanții Administrației Naționale Apele Române au subliniat că echipele IT&C ale administrațiilor bazinale nu trebuie să fie contactate de public sau de terți, pentru a se putea concentra pe restaurarea serviciilor informatice. În prezent, toate structurile hidrotehnice și dispeceratele funcționează cu normalitate, garantând siguranța infrastructurii critice și continuitatea serviciilor de apă și energie hidro.

Recomandarea video

Pot pleca „de urgență” membrii CSM, dacă la referendumul inițiat de președintele Nicușor Dan răspunsul majoritar va fi că nu reprezintă interesul public?
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei, Mihaela Rădulescu a mai primit o lovitură dură de la viață
Cancan
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Ce fructe să mănânci, ca să previi fiecare boală în parte. Tabel complet pentru cele mai cunoscute 15 afecțiuni
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor