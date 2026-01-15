„Apele Române” după scufundarea barjelor: „Nu există risc pentru apa potabilă și nu a fost semnalată mortalitate piscicolă”

Administrația Națională „Apele Române” continuă monitorizarea calității apei în urma scufundării a două barje încărcate cu îngrășăminte agricole în Dunăre, în zona Zimnicea.

Analizele efectuate în perioada 12–14 ianuarie indică o creștere temporară a concentrațiilor de amoniu în apropierea epavelor, însă „Apele Române” dă asigurări că nu există riscuri pentru alimentarea cu apă potabilă.

Calitatea apei în aval nu este afectată

Potrivit instituției, la data de 12 ianuarie s-a înregistrat o valoare de 1,57 mg/l N-NH₄ în zona navei scufundate, iar pe 14 ianuarie, la 200 de metri în aval, concentrația a ajuns la 2,64 mg/l N-NH₄. Specialiștii precizează însă că aceste concentrații se diminuează după câțiva kilometri datorită proceselor naturale de diluție și dispersie, debitele Dunării asigurând o diluție suficientă.

„Calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată. Prima captare de apă pentru potabilizare este situată la peste 100 de kilometri în aval, în zona Chiciu, județul Călărași, iar monitorizarea nu a indicat până în prezent modificări ale calității apei”, transmit reprezentanții Apele Române.

Nu a fost semnalată mortalitate piscicolă

De asemenea, Administrația Națională „Apele Române” precizează că nu a fost semnalată mortalitate piscicolă în urma incidentului.

În paralel cu monitorizarea zilnică a apei, desfășurată de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Sistemele de Gospodărire a Apelor Teleorman și Giurgiu, continuă și procedura de ranfluare a barjelor, coordonată de Administrația Fluvială a Dunării de Jos.

Continuă operațiunile de ranfluare

Operațiunea presupune etanșarea avariilor, evacuarea apei din interior și ridicarea epavelor cu sisteme speciale.

Dacă ranfluarea nu se poate face în siguranță, epavele vor fi tăiate controlat la fața locului și transportate ulterior către șantiere navale.

Potrivit legislației, poluatorul este obligat să anunțe producerea poluării, să asigure măsurile de depoluare și să suporte integral costurile intervențiilor, inclusiv cele de refacere a mediului, toate acțiunile fiind verificate și avizate de autoritățile competente.

Autoritățile dau asigurări că monitorizarea va continua zilnic până la încheierea completă a operațiunilor și până la revenirea situației la parametri normali.