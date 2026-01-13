G4Media: O barjă cu îngrășământ chimic s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Probele indică depășiri la amoniu / Precizări de la Apele Române

UPDATE 15:00 Apele Române: Calitatea apei este monitorizată permanent și captările din aval nu sunt afectate

Reprezentanții Apelor Române au venit cu precizări, printr-un comunicat de presă, privind incidentul cu barja scufundată.

„Monitorizarea continuă arată că nu există modificări semnificative ale indicatorilor de calitate a apei și nu s-a semnalat mortalitate piscicolă, iar captările de apă din aval, aflate la peste 100 km, nu sunt afectate. Chiar și în aceste condiții, toți utilizatorii de apă sunt anunțați în cazul în care analizele de laborator vor releva modificări ale parametrilor de calitate a apei”, se arată în comunicatul de la Apele Române.

Instituția mai precizează faptul că „în data de 9 ianuarie, autoritățile portuare din Zimnicea au semnalat faptul că o barjă de transport marfă, eșuată anterior pe un banc de nisip, în afara rutei principale de navigație, a început să se scufunde. Aceasta era încărcată cu fertilizator agricol pe bază de azotat de amoniu. În aceeași zi, în aval, la Giurgiu, a fost semnalată o a doua barjă, încărcată cu clorură de potasiu, aflată într-o situație similară. Ambele nave transportau îngrășăminte agricole uzuale, nu substanțe toxice industriale”.

În plus, în dimineața zilei de 10 ianuarie, reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” și ai Gărzii Naționale de Mediu au prelevat probe de apă din mai multe secțiuni ale fluviului, atât din amonte, cât și în dreptul navelor, precum și în aval, inclusiv la aproximativ 10 kilometri distanță. Au fost analizați indicatorii fizico-chimici specifici acestui tip de poluanți.

Apele Române afirmă faptul că analizele au arătat o modificare a concentrației de amoniu.

„Astăzi, 13 ianuarie, rezultatele analizelor au relevat o modificare a concentrației de amoniu, în secțiunea navei de la Zimnicea, însă această concentrație se diluează complet după o distanță de câțiva km, ca urmare a fenomenelor naturale de diluție și dispersie. Astfel, calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată. Până astăzi nu s-au semnalat depășiri ale indicatorilor de calitate, iar debitele Dunării permit o diluție suficientă, astfel încât calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată. Captările de apă pentru potabilizare sunt situate la peste 100 de kilometri în aval, în zona Chiciu, județul Călărași. Nu este înregistrată și nu a fost semnalată mortalitate piscicolă pe sectoarele monitorizate”, se mai precizează în comunicat.

UPDATE 13:00 Probele indică depășiri la amoniu

Instituția Prefectului Județul Teleorman a venit cu precizări, într-un comunicat de presă, în urma informațiilor publicate de G4Media.

„În data de 09.01.2026, autoritățile portuare din orașul Zimnicea au semnalat faptul că o navă de transport marfă eșuată anterior pe un banc de nisip în zona Portului Zimnicea, în afara rutei principale de navigație, a început să se scufunde. Din informațiile puse la dispoziție de Căpitănia Portului Zimnicea a reieșit că este vorba despre nava șlep motor Phoenix Jupiter, a transportatorului SC Mondotransalex SRL, încărcată cu 1133 tone de fertilizator – CAN N(MgO) 27 (4,8) granulat, care se deplasa pe ruta Vukovar, Croația – Giurgiu. La momentul semnalării evenimentului, Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman și Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu s-au deplasat la fața locului pentru evaluarea situației și prelevarea de probe de apă din zona incidentului. Rezultatele analizelor probelor de apă prelevate în data de 10.01.2026 nu au indicat depășiri ale valorilor limită admise. S-a continuat monitorizarea, iar rezultatul probelor prelevate în data de 12.01.2026 a indicat o depășire la indicatorul amoniu”, se arată în comunicat.

Instituția mai precizează faptul că a fost convocat Grupul de suport tehnic pentru tipul de risc poluare de ape în cadrul căruia s-au stabilit mai multe măsuri: monitorizarea continuă a calității apei din zona evenimentului; informarea autorităților județene din aval cu privire la evoluția situației; informarea populației cu privire la posibile riscuri; monitorizarea situației cu privire la starea navei.

„În funcție de valorile parametrilor determinați în cadrul analizelor probelor prelevate din zona evenimentului, populația din aval va fi informată de eventualele riscuri. Menționăm că pe raza județului Teleorman, nu există localități care să aibă alimentarea cu apă din fluviul Dunărea, în aval de locul producerii evenimentului”, mai menționează instituția.

UPDATE Ce spune un fost ministru al Mediului despre incident

Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a afirmat, contactat de Mediafax, că impactul acestui incident poate fi unul local sau unul extins, în funcție de mai mulți indicatori, printre care și viteza cu care îngrășământul respectiv se diluează în apă.

„Dacă debitul Dunării e cert și, din ce știu eu, acum avem peste 4000 de metri cubi pe secundă… nu știu viteza cu care îngrășământul respectiv se diluează în apă. Pentru că, în funcție de toți acești indicatori, impactul poate fi unul local sau poate fi unul extins. Cred că reprezentanții Apelor Române evaluează deja în aval, din punct de vedere fizico-chimic, acest impact, însă nu am văzut până acum cifre oficiale”, a declarat fostul ministru al Mediului pentru Mediafax.

Fechet a punctat că astfel de incidente s-au mai produs în trecut, fără a avea un impact major.

„Nu e prima barjă cu îngrășăminte care se scufundă în Dunăre. Am mai avut în trecut astfel de situații, dar importantă e comunicarea, importante sunt cifrele ca urmare a tuturor analizelor ce ar fi trebuit fi făcute, și cred că s-a întâmplat deja lucrul ăsta. În măsura în care în aval există alimentări cu apă potabilă care sunt legate la Dunăre, toți acei operatori de apă ar trebui înștiințați pentru a-și monitoriza cu mai multă atenție toate analizele și analizarea tuturor parametrilor apei brute pe care o folosesc. De regulă, s-a trecut cu bine peste astfel de incidente, fără a avea un impact major, în cel mai rău caz un impact local”, a mai spus Fechet.

Știrea inițială:

O barjă cu îngrășământ chimic, pe bază de azot, s-a scufundat în 10 ianuarie, în Dunăre, la Zimnicea, conform informațiilor G4Media care au fost confirmate de Căpitănia Giurgiu. Autoritățile n-au făcut public acest incident până marți, 13 ianuarie, când au fost contactate de reporterii G4Media.

Reprezentanții Primăriei Zimnicea au fost contactați de jurnaliștii G4Media, însă nu au transmis un punct de vedere. La scurt timp după, primăria a publicat pe pagina de Facebook un mesaj prin care anunța că zona este „în afara oricărui pericol”. Primăria Zimnicea nu a făcut public incidentul până în momentul în care a fost contactată de G4Media.

„ÎN AFARA ORICĂRUI PERICOL. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, informează cetățenii că eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru. Barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul orașului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată. Organele abilitate monitorizează permanent situația, inclusiv riscul de poluare, cercetarile zilnice arătând că nu s-a produs poluarea apelor Dunării. De asemenea, informăm cetățenii că circulația și transportul pe Dunăre nu este afectat. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, monitorizează situația, fiind în contact permanent cu instituțiile abilitate ale statului român”, este mesajul transmis de Primăria Zimnicea pe Facebook.

Florin Oprea, directorul Căpităniei Giurgiu, a dat termen 10 zile armatorului pentru a elibera zona și a curăța locul, mai notează sursa citată.