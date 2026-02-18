Prima pagină » Social » Transportul fluvial pe Dunăre, oprit din cauza vremii

Transportul fluvial pe Dunăre este oprit temporar, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Astfel, nu circulă bacul Chiciu–Ostrov și nici ferryboatul Călărași–Aidemir.
foto: Poliția de Frontieră Română
Laura Buciu
18 feb. 2026, 11:23, Social

Poliția de Frontieră Română informează că, la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași, miercuri, începând cu ora 10:00, activitatea de transport fluvial a fost suspendată temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Astfel, nu circulă bacul Chiciu – Ostrov și nici ferryboatul Călărași – Aidemir.

Măsura a fost dispusă pentru siguranța traficului și a persoanelor, urmând ca reluarea activității să fie anunțată în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să urmărească informările oficiale și să își planifice deplasările ținând cont de restricțiile în vigoare.

