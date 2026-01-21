Prima pagină » Social » Marinar dispărut în Dunăre, căutat cu scafandri și bărci

O acțiune amplă de salvare are loc miercuri dimineața pe Dunăre, în zona localității Islaz, județul Teleorman, unde un marinar a fost dat dispărut de pe o barjă.
Marinar dispărut în Dunăre, căutat cu scafandri și bărci
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
21 ian. 2026, 09:33, Social

Pompierii din cadrul ISU Teleorman anunță că, miercuri dimineața, cu puțin după ora 8.00, au fost alertați de membrii unei barje aflate pe Dunăre, la km 606, în zona localității Islaz, de dispariția unui marinar.

Este vorba de un bărbat de circa 36 de ani.

Autoritățile au demarat o acțiune de căutare-salvare.

La fața locului se deplasează un echipaj de la Detașamentul Turnu Măgurele cu o barcă de salvare, un echipaj de la Poliția de Frontieră, cu o ambarcațiune, un echipaj SAJ Teleorman și echipele de scafandri ale ISU Teleorman și ISU Giurgiu.

