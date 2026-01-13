Prima pagină » Social » Incident pe Dunăre: O barjă cu clorură de potasiu s-a scufundat. Autoritățile exclud un risc major de poluare

Incident pe Dunăre: O barjă cu clorură de potasiu s-a scufundat. Autoritățile exclud un risc major de poluare

Bianca Popa
13 ian. 2026, 16:41, Social

Autoritățile județene au intervenit în regim de urgență după un incident produs pe Dunăre, la limita dintre județele Teleorman și Giurgiu, unde o barjă dintr-un convoi care transporta clorură de potasiu s-a scufundat. Potrivit primelor verificări, nu au fost identificate efecte grave asupra mediului, se arată în comunicatul emis de Prefectura Giurgiu.

Incidentul a avut loc în data de 10 ianuarie 2026. Sub coordonarea prefectului județului Giurgiu, Ion Ghimpețenu, echipe mixte de control s-au deplasat la fața locului pentru evaluarea situației.

Substanță identificată pe luciul apei

Reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu, ai Poliției de Frontieră și ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu au constatat că barja era complet scufundată.

Pe suprafața apei a fost observată o substanță dispersată, însă nu a fost semnalată mortalitate piscicolă.

Verificările ulterioare au confirmat că încărcătura transportată era clorură de potasiu, o substanță utilizată frecvent în agricultură și industrie.

Monitorizare zilnică a parametrilor de mediu

Autoritățile au dispus prelevarea de probe din apă pentru măsurarea zilnică a unor indicatori specifici de calitate.

Analizele efectuate până în prezent arată că valorile înregistrate nu depășesc limitele care ar indica o poluare îngrijorătoare.

Situația rămâne sub supraveghere

Instituțiile implicate anunță că monitorizarea va continua în perioada următoare, pentru a preveni eventuale efecte întârziate asupra ecosistemului Dunării. Deocamdată, autoritățile susțin că nu există un pericol iminent pentru mediu sau populație.

