Dronă în zona adiacentă spațiului aerian românesc în urma unor atacuri rusești în Ucraina

Radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au semnalat, miercuri, prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, după noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate preventiv.
25 feb. 2026, 19:40, Social

Radarele MApN au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17.50, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană.

La ora 18.07 a fost emis un mesaj RO-alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Vehiculul aerian fără pilot a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona localității Sfântu Gheorghe, fără să fi fost pusă în pericol viața oamenilor, și l-a părăsit la nord de Sulina, evoluând doar deasupra apelor teritoriale.

Măsurile de alertă au încetat în jurul orei 18.45 și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene în zonă.

„Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acțiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale”, transmite MApN.

