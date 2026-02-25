Înalta Curte de Casație și Justiție dezbate cu societatea civilă apărarea statului de drept

Dezbaterile au avut loc la sediul ÎCCJ și au reunit conducerea instanței supreme și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din domeniul democrației, justiției, drepturilor omului și ai altor segmente sociale.

Temelia unei democrații: „nevoia unei justiții autentice”

În intervenția sa, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a subliniat importanța dialogului în apărarea valorilor fundamentale ale justiției:

„Faptul că sunteți aici arată că vă pasă. Și că împărtășim o convingere care nu ține de conjunctură, ci de temelia unei democrații: nevoia unei justiții autentice. O astfel de justiție nu se improvizează și nu poate fi modelată după emoțiile de moment, oricât de abil ar fi acestea cultivate. Justiția este una singură. Tocmai de aceea trebuie apărată fără ezitare de orice formă de imixtiune sau presiune, directă sau indirectă, vizibilă ori disimulată. Pentru că acolo unde începe compromisul, se fisurează încrederea. Independența nu este un slogan. Este o frontieră. Iar o justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție. Ea nu se teme de întrebări, nu evită dezbaterea și nu refuză dialogul. Dimpotrivă, se întărește prin ele.

De aceea ne întâlnim pentru a vorbi deschis despre orice temă, despre orice provocare. Inclusiv despre contexte dificile, coincidențe care ridică semne de întrebare, dezinformare, încredere publică sau echilibrul fragil dintre libertatea de exprimare și responsabilitate. Așadar, cum apărăm statul de drept? Prin instituții care rămân drepte și oameni care rămân lucizi. Punând legea mai presus de emoție, adevărul mai presus de percepție și conștiința mai presus de conjunctură. Istoria nu reține zgomotul unei epoci, ci verticalitatea celor care au refuzat să abdice”.

Subiectele abordate

În cadrul reuniunii au fost structurate soluții concrete la problemele ridicate anterior și au fost constituite grupuri de lucru pentru redactarea măsurilor necesare de intervenție, în limitele competențelor instituționale. Participanții au stabilit mai multe arii tematice pentru măsuri de îmbunătățire.

Acestea vizează independența justiției și apărarea statului de drept, îmbunătățirea accesului la justiție prin asistență judiciară și reducerea duratei litigiilor, organizarea și funcționarea instanțelor, separarea carierei judecătorilor de cea a procurorilor, precum și actualizarea expertizei tehnice judiciare.

Participanții au subliniat că independența justiției reprezintă „fundamentul statului de drept” și că accesul real la justiție „presupune proceduri mai simple” și soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. De asemenea, au arătat că transparența și „comunicarea clară” reprezintă răspunsuri la dezinformare și că „modernizarea justiției implică adaptarea expertizei tehnice” la realitățile actuale.

Constituirea unor grupuri de lucru

În cadrul reuniunii au fost constituite grupurile de lucru pe tematici cu nominalizarea participanților pentru fiecare grup din partea organizațiilor neguvernamentale. Au fost completate și temele prioritare așa cum sunt ele identificate de organizațiile societății civile.