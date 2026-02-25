Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan în locul mamei și a accidentat-o grav pe femeie

Polițiștii sibieni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Octavian Goga, în apropiere de intersecția cu strada Ion Rațiu, din localitatea Șelimbăr.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un copil în vârstă de 11 ani, lăsat nesupravegheat o scurtă perioadă de timp, s-a urcat la volanul mașinii mamei, aflată lângă autoturism, a pornit motorul, moment în care vehiculul s-a pus în mișcare în față, lovind femeia. Aceasta a rămas prinsă între autoturism și zidul unui imobil.

În urma accidentului, femeia a fost rănită grav și a fost transportată la spital, conștientă.

Potrivit ISU Sibiu, femeia în vârstă de 48 de ani a suferit un traumatism de bazin.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și pentru aplicarea măsurilor legale care se impun.

Traficul în zonă se desfășoară în condiții normale.