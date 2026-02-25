Prima pagină » Social » Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan în locul mamei și a accidentat-o grav pe femeie

Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan în locul mamei și a accidentat-o grav pe femeie

Un copil de 11 ani s-a urcat la volan în locul mamei și a accidentat-o grav pe femeie, care a rămas prinsă între mașină și zidul unui imobil. Accidentul s-a produs miercuri după masa, în Șelimbăr, județul Sibiu.
Sibiu: Un copil de 11 ani s-a urcat la volan în locul mamei și a accidentat-o grav pe femeie
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Laura Buciu
25 feb. 2026, 19:23, Social

Polițiștii sibieni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Octavian Goga, în apropiere de intersecția cu strada Ion Rațiu, din localitatea Șelimbăr.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un copil în vârstă de 11 ani, lăsat nesupravegheat o scurtă perioadă de timp, s-a urcat la volanul mașinii mamei, aflată lângă autoturism, a pornit motorul, moment în care vehiculul s-a pus în mișcare în față, lovind femeia. Aceasta a rămas prinsă între autoturism și zidul unui imobil.

În urma accidentului, femeia a fost rănită grav și a fost transportată la spital, conștientă.

Potrivit ISU Sibiu, femeia în vârstă de 48 de ani a suferit un traumatism de bazin.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și pentru aplicarea măsurilor legale care se impun.

Traficul în zonă se desfășoară în condiții normale.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Sorin Grindeanu aruncă în aer acordul coaliției de guvernare după 8 luni
G4Media
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Gândul prezintă cheltuielile oficiale ale Administrației Prezidențiale, avion plus cazare și delegația care l-a însoțit pe președinte. Suma sare de 200.000 de euro
Gandul
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
Libertatea
Secretul bunicilor pentru o imunitate cât mai puternică! 2 ingrediente pe care le ai deja în bucătărie
CSID
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor