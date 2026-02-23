Prima pagină » Știri externe » Tragedie pe șoselele din Nepal. Un autobuz s-a prăbușit într-o râpă. 19 persoane și-au pierdut viața

Tragedie pe șoselele din Nepal. Un autobuz s-a prăbușit într-o râpă. 19 persoane și-au pierdut viața

Un autobuz de pasageri a căzut luni de pe un drum din vestul Nepalului, ucigând 19 persoane, printre care și un cetățean britanic, a declarat poliția.
Foto: X
Andrei Rachieru
23 feb. 2026, 10:34, Știri externe

Până în prezent, doar nouă dintre victime au fost identificate, au spus ei, adăugând că autobuzul transporta în total 44 de persoane, scrie Reuters.

Un cetățean neozeelandez și unul chinez se aflau printre cei 25 de răniți când autobuzul, care se îndrepta spre capitala Nepalului, Kathmandu, din orașul turistic Pokhara, a căzut de la o înălțime de 200 de metri de pe șoseaua din Behighat, districtul Dhading, la 80 km vest de Kathmandu, potrivit unui comunicat al poliției.

Răniții sunt tratați în spitalele din Kathmandu, se mai precizează în comunicat.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Nepal, o țară în mare parte muntoasă, unde starea drumurilor este precară. În fiecare an, sute de persoane mor în accidente rutiere în Nepal.

