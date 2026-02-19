Accident pe Autostrada 0: un pieton a fost lovit de un autoturism

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe Autostrada 0 – Centura București, pe sensul de mers către A2, la kilometrul 94, în apropierea localității Domnești, anunță Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit autorităților, incidentul s-a produs după ce un autoturism a acroșat o persoană care coborâse din propriul vehicul în urma unei defecțiuni tehnice. Victima a fost rănită și necesită îngrijiri medicale.

Circulația este afectată deoarece prima bandă este blocată, iar reluarea traficului în condiții normale este estimată după ora 11:30.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.