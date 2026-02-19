Prima pagină » Social » Trafic feroviar întrerupt între Albești Târnava și Vânători din cauza unei rupturi de șină

Circulația trenurilor pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov este blocată, joi, pe distanța Albești Târnava - Vânători. O ruptură de șină detectată pe firul II a dus la oprirea traficului, în timp ce firul I este închis pentru lucrări.
19 feb. 2026, 10:37, Social

„Începând cu ora 08:15, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov, pe distanța Albești Târnava – Vânători, fir II, la km 291+510, s-a constatat o ruptură de șină”, a transmis compania CFR.

Măsura opririi traficului a fost luată imediat, având în vedere că pe acest sector nu se poate circula pe firul alternativ.

„Întrucât firul I este închis permanent pentru execuția unor lucrări de infrastructură, circulația trenurilor pe firul II a fost interzisă până la remedierea defecțiunii, pentru menținerea condițiilor de siguranță a traficului feroviar”, a informat CFR.

Blocajul a afectat direct mersul trenurilor de călători din zonă. „Trenul de călători IR 10030, operat de Transferoviar Călători, staționează în stația Albești începând cu ora 08:40”, a precizat operatorul feroviar.

În prezent, se lucrează la fața locului pentru repararea infrastructurii afectate.

„Personalul feroviar de specialitate acționează pentru remedierea operativă a defecțiunii și reluarea circulației în condiții normale. Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. va reveni cu informații actualizate privind reluarea traficului pe sectorul menționat”, a conchis compania.

