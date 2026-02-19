Trafic feroviar întrerupt între Albești Târnava și Vânători din cauza unei rupturi de șină

„Începând cu ora 08:15, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov, pe distanța Albești Târnava – Vânători, fir II, la km 291+510, s-a constatat o ruptură de șină”, a transmis compania CFR.

Măsura opririi traficului a fost luată imediat, având în vedere că pe acest sector nu se poate circula pe firul alternativ.

„Întrucât firul I este închis permanent pentru execuția unor lucrări de infrastructură, circulația trenurilor pe firul II a fost interzisă până la remedierea defecțiunii, pentru menținerea condițiilor de siguranță a traficului feroviar”, a informat CFR.

Blocajul a afectat direct mersul trenurilor de călători din zonă. „Trenul de călători IR 10030, operat de Transferoviar Călători, staționează în stația Albești începând cu ora 08:40”, a precizat operatorul feroviar.

În prezent, se lucrează la fața locului pentru repararea infrastructurii afectate.

„Personalul feroviar de specialitate acționează pentru remedierea operativă a defecțiunii și reluarea circulației în condiții normale. Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. va reveni cu informații actualizate privind reluarea traficului pe sectorul menționat”, a conchis compania.