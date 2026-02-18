Mai multe trenuri, anulate la solicitarea operatorilor feroviari din cauza ninsorii și a viscolului

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. informează publicul că operatorii de transport feroviar au solicitat anularea temporară a mai multor trenuri. Solicitarea a fost făcută pentru a asigura siguranța circulației și integritatea infrastructurii feroviare în timpul ninsorii și al viscolului.

Trenurile anulate miercuri, 18 februarie, sunt următoarele:

Magistrala 800 – București Nord ↔ Constanța (Operator: SNTFC CFR Călători)

București Nord → Constanța: 16079 (05:30), 16083 (07:30), 16081 (06:30), 1608 (11:30), 1583 (10:35), 8001 (06:17)

Constanța → București Nord: 16078 (08:20), 16082 (12:30), 16080 (11:15), 1608 (15:25), 1586 (14:30), 8010 (14:20)

Magistrala 300 – București Nord ↔ Brașov (Operator: SNTFC CFR Călători)

București Nord → Brașov: 535 (07:18), 3027 (16:37)

Brașov → București Nord: 534 (16:32)

Ploiești Vest → București Nord: 3022 (04:03)

București Nord Gr. B → Ploiești Vest: 3023 (07:55)

Dârste → București Nord: 1628 (04:42)

Alte trasee afectate

Mizil → Brazi: 5072 (04:34)

Brazi → Buzău: 5071 (07:50)

București Nord → Ploiești Sud: 1571 (05:30)

Berești → Bârlad: 10323 (04:20) (Operator: Transferoviar Călători)

Bârlad → Berești: 10302 (05:55) (Operator: Transferoviar Călători)

București Nord → Suceava: 551 (06:28)

Suceava → Mărășești: 558 (16:30)

București Nord ↔ Leu: 16099 (10:35), 12926 (12:12)

Fetești → București Nord: 10182 (04:40) (Operator: Regio Călători)

București Nord → Fetești: 10181 (07:36) (Operator: Regio Călători)