Consiliul Concurenței a precizat că CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate, nu ar fi făcut investiții care să le permită și altor firme concurente din domeniul energiei să investească în proiect, afectând totodată și consumatorii.

„Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România. Autoritatea de concurență analizează dacă anumite comportamente ale CFR SA, inclusiv în legătură cu neimplementarea unor investiții necesare funcționării sistemului de alimentare cu energie electrică de tracțiune, ar fi putut avea ca efect menținerea unor bariere tehnice care limitează accesul altor furnizori pe piața furnizării energiei electrice de tracțiune din România”, se arată în comunicatul publicat.

În cadrul anchetei, Consiliul Concurenței a verificat atât sediul CFR, cât și sediul filialei CFR, care se ocupă de furnizarea de energie electrică pentru trenuri – Electrificare CFR SA.

„În cadrul investigației, s-au efectuat inspecții inopinate la sediul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA și la sediul Electrificare CFR SA. CFR SA este administratorul infrastructurii feroviare din România, iar Electrificare CFR SA, filială a acesteia, este furnizorul de energie electrică de tracțiune în rețeaua feroviară.

Inspecțiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel București și urmăresc obținerea informațiilor și documentelor necesare clarificării situației analizate”, se arată în comunicatul publicat.

Consiliul Concurenței mai precizează că desfășurarea inspecțiilor nu reprezintă o constatare a unei încălcări a legislației în domeniul concurenței.

„Legea concurentei interzice folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute de către unul sau mai mulți agenți economici pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activității economice sau prejudicierea consumatorilor”, se arată în comunicatul publicat.