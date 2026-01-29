CFR Călători anunță modificări în circulația unor trenuri

Pentru realizarea de lucrări la infrastructura feroviară solicitate și efectuate de către managerul acesteia, CNCF CFR SA, vor interveni modificări în circulația trenurilor, astfel:

Lucrări între stațiile Sânandrei – Băile Calacea

În perioada 9-4 februarie 2026, trenul IR 1538 Oradea –Timișoara Nord va circula conform graficului de circulație în relația Oradea – Arad și va fi anulat în relația Arad – Timișoara Nord. Între staţiile Arad şi Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

În zilele de 19 și 20 februarie 2026

trenul IR 72 București Nord – Budapesta va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Arad – Curtici – Lokoshaza – Budapesta şi ca tren IR 12173 în relaţia Craiova (plecare ora 09.25) – Caransebeș (sosire ora 13.56). Între staţiile Caransebeș şi Arad se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 73 Budapesta – București Nord va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Budapesta – Lokoshaza – Curtici – Arad şi ca tren IR 12170 în relaţia Caransebeș (plecare ora 13.58) – Craiova (sosire ora 18.24). Între staţiile Arad şi Caransebeș se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 1765 Timișoara Nord – Iași va circula conform graficului de circulație în relația Arad – Iași și va fi anulat în relația Timișoara Nord – Arad. Între stațiile Timișoara Nord – Arad se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 1538 Oradea –Timișoara Nord va circula conform graficului de circulație în relația Oradea – Arad și va fi anulat în relația Arad – Timișoara Nord. Între staţiile Arad şi Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 1537 Timișoara Nord – Oradea va circula conform graficului de circulație în relația Arad – Oradea și va fi anulat în relația Timișora Nord – Arad. Între stațiile Timișoara Nord – Arad se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 1532 Satu Mare–Timișoara Nord va circula conform graficului de circulație în relația Satu Mare – Oradea – Arad și va fi anulat în relația Arad – Timișoara Nord. Între staţiile Arad şi Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenurile IR 16021 și IR 16023 București Nord – Timișoara Nord și retur vor fi anulate.

În zilele de 18 și 19 februarie 2026, trenul IR 1763 Iași –Timișoara Nord va circula conform graficului de circulație în relația Iași – Arad și va fi anulat în relația Arad – Timișoara Nord. Între staţiile Arad şi Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

În data de 19 februarie 2026, trenul IR 1533 Timișoara Nord – Satu Mare va circula conform graficului de circulație în vigoare în relația Arad – Oradea – Satu Mare și va fi anulat în relația Timișoara Nord – Arad. Între stațiile Timișoara Nord – Arad se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

În data de 20 februarie 2026

trenul IR 1531 Timișoara Nord–Baia Mare va circula conform graficului de circulație în relatia Arad – Oradea – Baia Mare și va fi anulat în relația Timișoara Nord – Între stațiile Timișoara Nord – Arad se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

De asemenea vor interveni modificări și în circulația unor trenuri regio care vor fi anunțate la nivel local, în stațiile de cale ferată.

Lucrări între stațiile Banu Mărăcine – Malu Mare

În perioada de 16 – 28 februarie 2026

trenul IR 73 Budapesta – București Nord va circula conform graficului de circulaţie (fără zilele de 19 și 20 februarie 2026) în relaţia Budapesta – Lokoshaza –Arad – Craiova şi va fi anulat în relația Craiova – București Nord.

trenul IR 1836 Cluj Napoca – București Nord va circula conform graficului de circulație în relația Cluj Napoca – Craiova și ca tren IR 12836 în relația Leu Hm (plecare ora 18.58) – București Nord (sosire ora 22.37). Între stațiile Craiova (de la trenurile 1836 și 73/12170) și Leu Hm (la tren 12836) se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 78 București Nord – Budapesta va circula conform graficului de circulație în relația Craiova – Curtici – Lokoshaza – Budapesta și ca tren IR 12078 în relația București Nord (plecare ora 19.34) – Caracal – Piatra Olt – Craiova (sosire ora 00.48).

trenul IR 79 Budapesta – București Nord va circula conform graficului de circulație în relația Budapesta – Lokoshaza – Curtici – Craiova și ca tren IR 12079 în relația Craiova (plecare ora 04.41) – Piatra Olt – Caracal – București Nord (sosire ora 09.34).

trenul IR 1825 București Nord – Târgu Jiu va circula conform graficului de circulație în relația București Nord – Leu Hm și ca tren IR 12825 în relația Craiova (plecare ora 18.26) – Târgu Jiu (sosire ora 20.43). Între stațiile Leu Hm și Craiova se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 1835 București Nord – Teiuș – Cluj Napoca va circula conform graficului de circulație în relația București Nord – Leu HM și ca tren IR 12835 în relația Craiova (plecare ora 20.28) – Teiuș (sosire ora 03.08). Între stațiile Leu Hm și Craiova se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 16015 București Nord – Craiova va circula ca și tren IR 16415 în relația București Nord (plecare ora 21.19) – Leu Hm (sosire la ora 00.50).

trenul IR 12820 Arad – București Nord va circula conform graficului de circulație în relația Arad – Craiova și va fi anulat în relația Craiova – București Nord.

În perioada de 16 februarie 2026 – 1 martie 2026

trenul IR 72 București Nord – Budapesta va circula conform graficului de circulaţie (fără zilele de 19 și 20 februarie 2026) în relaţia Craiova – Arad – Curtici – Lokoshaza – Budapesta şi ca tren IR 12072 în relaţia București Nord (plecare ora 05.29) – Leu Hm (sosire ora 08.52). Între staţiile Hm Leu (de la tren 12072) şi Craiova ( la tren 72/12173) se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 1925 București Nord–Deva va circula conform graficului de circulație în relația Craiova – Deva și va fi anulat în relația București Nord – Leu Hm – Craiova.

trenul IR 16013 București Nord–Craiova va circula conform graficului de circulație în relația București Nord – Leu Hm. și va fi anulat în relația Leu Hm – Craiova. Se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto între stațiile Leu Hm (de la tren IR 16013) și Craiova (la tren IR 1925).

trenul IR 1999 București Nord – Arad va circula conform graficului de circulație în relația București Nord – Leu Hm și ca tren IR 12999 în relația Craiova (plecare ora 14.31) – Timișoara Nord – Arad (sosire ora 23.20). Între stațiile Leu Hm și Craiova se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 1926 Deva – București Nord va circula conform graficului de circulație în relația Deva – Craiova și ca tren IR 12926 în relația Leu Hm (plecare ora 12.12) – București Nord (sosire ora 15.49). Între stațiile Craiova (de la tren 1926) și Leu Hm (la tren 12926) se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 1998 Arad – București Nord va circula conform graficului de circulație în relația Arad – Craiova și va fi anulat în relația Craiova – București Nord. Între stațiile Craiova (de la tren IR 1998) și Leu Hm (la tren 16014) se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 16014 Craiova – București Nord va circula conform graficului de circulație în relația Leu Hm. – București Nord și va fi anulat în relația Craiova – Leu Hm. Între stațiile Craiova și Leu Hm se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 12216 Craiova–București Nord va circula în relația Leu Hm (plecare ora 17.09) – București Nord (sosire ora 20.54). Între stațiile Craiova și Leu Hm se va asigura transbordarea pasagerilor cu mijloace auto.

trenul IR 16016 Craiova – București Nord va fi anulat.

În perioada 17 februarie – 01 martie 2026

trenul IR 1821 București Nord – Leu Hm. – Arad va circula ca și tren IR 12821 în relația Craiova (plecare ora 01.57) – Simeria – Arad (sosire ora 09.53).

Între stațiile Leu Hm. (de la tren 16415) și Craiova (la tren 12821) se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 16012 Craiova – București Nord va circula conform graficului de circulație în relația Leu Hm. – București Nord și va fi anulat în relația Craiova – Leu Hm. Între stațiile Craiova și Leu Hm se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 1826 Târgu Jiu – București Nord va circula conform graficului de circulație în relația Târgu Jiu – Craiova și ca tren IR 12826 în relația Leu Hm (plecare ora 07.58) – București Nord (sosire ora 11.28). Între stațiile Craiova și Leu Hm se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul R-E 9900 Craiova – București Nord va circula conform graficului de circulație în relația Leu Hm. – București Nord și va fi anulat în relația Craiova – Leu Hm. Între stațiile Craiova (de la tren 12820) și Hm Leu (la tren 9900) se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace

CFR menționează că vor interveni modificări și în circulația unor trenuri regio express care vor fi anunțate la nivel local, în stațiile de cale ferată.

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare. Detalii pe www.cfrcalatori.ro, la secţiunea Trafic intern/Renunțarea la călătorie.