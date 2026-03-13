Prima pagină » Social » CFR Călători introduce o rută nouă cu trenuri noi între București Nord și Timișoara Nord, via Brașov și Arad

CFR Călători introduce o rută nouă cu trenuri noi între București Nord și Timișoara Nord, via Brașov și Arad

CFR Călători anunță că începând din 14 și 15 martie 2026, vor fi introduse în circulație trenuri noi pe o rută nouă din programul de circulație. Noua rută leagă Bucureștiul de importante orașe din centrul și vestul țării, iar trenurile vor fi operate cu rame electrice Alstom.
Diana Nunuț
13 mart. 2026, 12:30, Social

„CFR Călători informează că, începând cu 14 și 15 martie 2026, introduce în circulație trenuri noi pe o rută nouă din programul de circulație: București Nord – Brașov – Sighișoara – Deva – Arad – Timișoara Nord și retur”, este anunțul făcut vineri de compania feroviară.

Concret, este vorba despre trenurile IR 16021 București Nord (11:20) – Timișoara Nord (23:12), începând cu 14 martie 2026 și IR 16023 Timișoara Nord (09:09) – București Nord (21:11), începând cu 15 martie 2026.

Potrivit CFR Călători, noile trenuri vor fi operate cu rame electrice Alstom, care fac parte din lotul complet de 12 unități Alstom, atribuit pentru operare în cadrul primului contract de servicii publice licitat din România (CSP-L1).

Și alte rute sunt operate cu ramele Alstom aflate deja în exploatare. Acestea sunt: București Nord – Constanța și retur, București Nord – Craiova și retur, București Nord – Deva și retur, București Nord – Craiova – Timișoara Nord – Arad și retur.

„Introducerea acestor trenuri face parte din programul de modernizare a serviciilor de transport prevăzut în Mersul Trenurilor 2025–2026, care are ca obiectiv creșterea calității transportului feroviar de călători pe rutele principale din România și sporirea atractivității acestui tip de transport”, se mai arată în comunicatul emis.

