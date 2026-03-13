Simularea Evaluării Naționale, organizată în 97% dintre școli

În alte 127 de unități de învățământ, reprezentând 2,73% din total, simularea nu este organizată.

Pentru corectarea lucrărilor s-au înscris pe platforma de evaluare aproximativ 5.000 de profesori evaluatori la limba română, circa 4.500 la matematică și aproximativ 300 la limba maternă.

Potrivit datelor centralizate, aproximativ 77.000 de elevi au participat deja la simulări organizate anterior la nivelul județelor.

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a va începe luni, 16 martie, cu proba scrisă la limba și literatura română. Pe 17 martie este programată proba scrisă la matematică, iar pe 18 martie cea la limba și literatura maternă.

Rezultatele simulării vor fi comunicate pe 30 martie.