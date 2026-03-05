Prima pagină » Știri externe » Legea care poartă numele unui copil mort la școală: cursuri obligatorii pentru alergii în toate școlile din Anglia

Legea care poartă numele unui copil mort la școală: cursuri obligatorii pentru alergii în toate școlile din Anglia

Școlile din Anglia vor fi obligate să ofere cursuri de formare în domeniul alergiilor alimentare pentru întreg personalul.
Andreea Tobias
05 mart. 2026, 12:27, Știri externe

Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației din Marea Britanie și vine după o campanie susținută de toate partidele politice, informează BBC.

Noile reglementări poartă numele lui Benedict Blythe, un băiețel de cinci ani din Stamford, Lincolnshire. El a murit în decembrie 2021, după o reacție anafilactică la școală. Îi fusese servit lapte cu proteine din lapte de vacă, deși alergia sa era înregistrată. O anchetă ulterioară a constatat că școala nu a identificat la timp simptomele și nu i-a administrat medicamentul suficient de repede.

Mama sa, Helen Blythe, descrie anunțul drept „o zi cu adevărat importantă”. „Nu vrem ca alte familii să treacă prin ceea ce am trecut noi”, a spus ea.

Ce prevăd noile reguli

Școlile trebuie să formeze obligatoriu tot personalul în privința alergiilor alimentare.

De asemenea, vor fi obligate să dețină autoinjectoare de adrenalină de rezervă, inclusiv pentru copiii fără diagnostic prealabil. Potrivit unui audit din 2024, 70% dintre școlile din Anglia nu aveau măsurile de protecție recomandate. Jumătate dintre școli nu aveau la dispoziție autoinjectoare de rezervă.

Potrivit Anaphylaxis UK, 680.000 de copii din Anglia suferă de alergii. Anul trecut s-au pierdut 500.000 de zile de școală din cauza bolilor legate de alergii.

Finanțare și implementare

Ministerul Educației consideră că școlile pot suporta costurile din bugetele proprii. Sindicatul directorilor NAHT avertizează însă că fiecare cerință nouă are nevoie de finanțare dedicată. Noile reglementări urmează să intre în vigoare în septembrie 2026, după o perioadă de consultare publică.

