Război în Orientul Mijlociu, ziua 6. Israelul semnalează o nouă lansare de rachete balistice din Iran / SUA identifică alți doi soldați uciși în atacul cu dronă din Kuweit

Israelul declară că nu au fost raportate victime după lansările de rachete iraniene

Iranul a lansat mai multe runde de rachete asupra Israelului joi dimineață, a declarat armata israeliană, declanșând alerte în mai multe zone și explozii auzite la Ierusalim.

Nu au existat rapoarte imediate despre victime, se arată în raportul AFP.

După o perioadă de liniște de peste șapte ore, armata israeliană a emis trei alerte separate care avertizau asupra focului de rachete iraniene în mai puțin de două ore.

Postul de radio de stat iranian IRIB a relatat, de asemenea, lansările.

Explozii au fost auzite la Ierusalim după a treia lansare raportată.

Însă serviciile de urgență israeliene, Magen David Adom, au declarat că nu au primit rapoarte despre victime după focul de rachetă de joi dimineață, iar armata a permis oamenilor să părăsească adăposturile lor.

Miercuri, Comandamentul Frontului Intern al armatei a declarat că va relaxa unele restricții legate de război începând de joi la prânz, invocând o scădere a numărului de rachete lansate de Iran.

Surse Sky News: Zborul charter pentru britanicii care părăsesc Omanul nu a decolat

Un zbor închiriat de guvernul britanic pentru cetățenii britanici care doresc să părăsească Oman nu a decolat conform planului, transmite Sky News, care a obținut informații. ​​

Zborul urma să plece din capitala Muscat la ora 23:00 GST (19:00 GMT) miercuri, în ceea ce ar fi fost primul efort de repatriere al Ministerului de Externe al Regatului Unit de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Alte zboruri comerciale au decolat din regiune.

Un pasager care urma să călătorească cu zborul, dar care a dorit să rămână anonim, a descris situația ca fiind un „dezastru total”.

Israelul intensifică operațiunile în Liban, Hezbollah promite rezistență continuă

Conflictul dintre Israel și gruparea Hezbollah a intrat joi în a patra zi, după ce forțele israeliene au pătruns în mai multe orașe de frontieră și au lansat atacuri aeriene asupra grupului susținut de Iran.

Imagini transmise de AFPTV arată fum ridicându-se în urma unui atac asupra unui bastion Hezbollah din sudul Beirut, joi dimineață, transmite The Guardian.

Armata israeliană avertizase anterior locuitorii să părăsească suburbia care era vizată, făcând precizarea că ținta este legată de Hezbollah.

Peste 1.000 de civili ar fi murit în Iran de la începutul atacurilor

Peste 1.000 de persoane au fost ucise în Iran de când SUA și Israelul au lansat atacurile asupra țării în acest weekend, potrivit agenției de știri pentru activiștii pentru drepturile omului (HRANA), cu sediul în SUA, transmite CNN.

Qatar evacuează locuitorii din apropierea ambasadei SUA

Qatarul evacuează locuitorii din vecinătatea ambasadei SUA din Doha ca „măsură de precauție temporară”, a anunțat joi dimineață Ministerul de Interne al țării din Golf, transmite Reuters.

„Li s-au oferit locuințe adecvate ca parte a măsurilor preventive necesare”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Israelul semnalează o nouă lansare de rachete balistice din Iran

Forțele de Apărare ale Israel au anunțat că Iran a efectuat un alt atac cu rachete balistice îndreptat către Israel, în timp ce sirenele au fost activate în comunități din centrul țării, în zona Ierusalim și în anumite părți ale Cisiordania, scrie The Times of Israel.

SUA identifică cei doi soldați rămași uciși în atacul din Kuweit, după ce au numit alți patru

Ultimele două nume ale celor șase soldați americani uciși într-un atac din Kuweit au fost publicate de Pentagon și sunt din California și Iowa.

Soldații identificați miercuri sunt subofițerul șef 3 Robert Marzan, în vârstă de 54 de ani, din Sacramento, și maiorul Jeffrey O’Brien, în vârstă de 45 de ani, din Indianola, Iowa, anunță The Times of Israel.

Pentagonul spune că Marzan se afla la fața locului când un atac cu dronă a lovit centrul de comandă din Kuweit și „se crede că este persoana care a pierit la fața locului”, potrivit comunicatului. Un medic legist va confirma identificarea, spune Pentagonul.

Patru soldați au fost identificați anterior de Pentagon marți.

Aceștia au murit duminică, când o dronă a lovit un centru de comandă din Port Shuaiba, Kuweit, la doar o zi după ce SUA și Israelul au lansat campania militară împotriva Iranului.

Iranul a răspuns lansând rachete și drone împotriva Israelului și a mai multor state arabe din Golf care găzduiesc forțele armate americane.

Ceilalți soldați identificați marți de Pentagon au fost: sergentul Declan Coady, 20 de ani, din West Des Moines, Iowa; sergentul de clasa întâi Nicole Amor, 39 de ani, din White Bear Lake, Minnesota; căpitanul Cody Khork, 35 de ani, din Winter Haven, Florida; și sergentul de clasa întâi Noah Tietjens, 42 de ani, din Bellevue, Nebraska.

„Din păcate, probabil vor fi mai multe, înainte de a se termina. Așa stau lucrurile”, spune președintele Donald Trump despre decese.

Trump va participa la transferurile demne ale soldaților când aceștia vor ajunge în SUA, spune Casa Albă. Ritualul onorează militarii uciși în acțiune.

Canada și Australia cer încetarea atacurilor asupra civililor înainte de un armistițiu în Iran

Mark Carney a declarat despre Canada că „aspiră” la un armistițiu în Iran, dar a subliniat că atacurile asupra civililor trebuie să înceteze înainte ca o astfel de măsură să fie posibilă. Într-o conferință de presă alături de prim-ministrul australian Anthony Albanese, la Canberra, cei doi lideri au fost întrebați dacă vor solicita un armistițiu. Carney a precizat că guvernul „aspiră” la unul, însă momentul nu a sosit încă. „A vedea o situație în care toate părțile implicate în acest conflict trebuie să recunoască necesitatea de a evita atacurile asupra civililor și asupra infrastructurii civile nu este o situație care se ivește în această etapă”, a adăugat el. Albanese a oferit un răspuns similar și a subliniat necesitatea unei „dezescaladări a ostilităților”, spunând: „În acest moment avem o extindere a ostilităților”.

Kuweitul declară că incidentul cu o navă petrolier a avut loc în afara apelor sale teritoriale

Ministerul de Interne al Kuweitului a declarat că o explozie raportată în babordul unei nave petroliere a avut loc în afara apelor sale teritoriale, la cel puțin 60 km (37 mile) de portul Mubarak Al Kabeer, relatează Reuters.

Anterior, Operațiunile Comerciale Maritime ale Regatului Unit (UKMTO) au declarat că o navă petrolier ancorată în largul Kuweitului a raportat că a văzut o explozie puternică în babordul său și că se îmbarca în apă.

Căpitanul a observat o ambarcațiune mică părăsind zona în urma exploziei, despre care UKMTO a declarat că a avut loc la 30 de mile marine (56 km) sud-est de portul Mubarak Al Kabeer din Golf.

„Există petrol în apă provenit dintr-un tanc de marfă, care ar putea avea un anumit impact asupra mediului, nava a îmbarcat în apă, nu sunt raportate incendii, iar echipajul este în siguranță”, a precizat într-o notă informativă.

Explozie pe un petrolier ancorat în Kuweit, echipajul în siguranță

Joi dimineață, o explozie a avut loc pe un petrolier aflat la ancora în Kuweit, potrivit agenției de securitate maritimă UKMTO, relatează The Guardian.

Operațiunile comerciale maritime ale Regatului Unit au raportat incidentul, care s-a produs la aproximativ 30 de mile marine sud-est de Mubarak Al Kabeer. Conform raportului, comandantul petrolierului a declarat că a auzit și a văzut o explozie puternică pe partea stângă a navei și a observat o ambarcațiune mică părăsind zona. S-a constatat scurgere de petrol în apă, provenind dintr-un rezervor de marfă, ceea ce ar putea afecta mediul, iar nava a înregistrat infiltrații de apă. Toți membrii echipajului sunt în siguranță, a precizat UKMTO.

Israelul activează apărarea aeriană după lansări de rachete din Iran

Armata Israel a anunțat joi dimineață că a plasat sub alertă centrul țării și a activat sistemele de apărare aeriană pentru a intercepta „rachete lansate din Iran către teritoriul israelian”. Televiziunea de stat din Iran a transmis că a fost lansată o „nouă serie de rachete” către Israel. Potrivit armatei israeliene, apărarea aeriană a reacționat la rachetele lansate joi din Iran, prima notificare de acest fel în peste șapte ore, declanșând alerte în mai multe zone, inclusiv la Tel Aviv. Într-un comunicat oficial, armata a precizat că „a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul statului Israel. Sistemele de apărare funcţionează pentru a intercepta ameninţarea”, potrivit agenției AFP. Alerta a fost ulterior anulată și nu au fost raportate victime. La scurt timp, sirenele au răsunat în orașele din nord-estul Israelului și în nordul Cisiordania, după ce IDF a anunțat detectarea unei noi lansări de rachete balistice din Iran.

Știrea inițială

Joi, războiul început de Statele Unite și Israelul împotriva Iranului ajunge în ziua a șasea. Conform declarațiilor președintelui american, Donald Trump, conflictul se va desfășura pe o perioadă destul de limitată. El a declarat, într-un interviu în exclusivitate pentru Daily Mail, că „operațiunea a fost planificată de la început ca un proces de aproximativ patru săptămâni. Așa că, oricât de intens ar fi, este o țară mare, va dura patru săptămâni sau mai puțin”.

Între timp, miercuri, Iranul a anunțat că va viza situl nuclear israelian de la Dimona dacă Israelul și SUA doresc o schimbare de regim, a relatat agenția de știri semi-oficială iraniană ISNA, citând declarațiile unui oficial militar iranian, scrie Reuters.

De asemenea, majoritatea senatorilor americani au votat miercuri împotriva unei rezoluții bipartizane privind puterile de război care urmărește să oprească campania militară împotriva Iranului.

Măsura, susținută de democrați și o mână de republicani, ar necesita autorizarea Congresului pentru ostilitățile împotriva Iranului, susținătorii argumentând că reafirmă autoritatea constituțională a Congresului de a declara război.

Voturile din camera formată din 100 de membri au fost de 52-47 pentru a nu promova rezoluția privind puterile de război.

Tot miercuri, Departamentul de Stat a declarat că secretarul de stat american, Marco Rubio, a discutat cu Hakan Fidan, ministrul de externe al Turciei, despre evoluțiile recente din Iran și din întreg Orientul Mijlociu.

„Secretarul i-a spus ministrului de externe că atacurile asupra teritoriului suveran al Turciei sunt inacceptabile și a promis sprijin deplin din partea Statelor Unite”, se arată în comunicatul de presă.

Mai mult, compania aeriană Emirates a declarat că toate zborurile programate Emirates către și dinspre Dubai rămân suspendate până pe 7 martie, ora 23:59, ora Emiratelor Arabe Unite, din cauza închiderii spațiului aerian din regiune, relatează The Guardian.

Declarații privind războiul din Iran au venit și din partea președintelui Donald Trump, care a declarat, la o conferință de presă la Casa Albă, că „ne descurcăm foarte bine pe frontul războiului”, adăugând că „cineva m-a întrebat pe o scară de la 10 ce nota aș da, am spus cam 15”.

Tot miercuri, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a făcut o serie de declarații în fața jurnaliștilor. Ea a spus că prezența trupelor americane pe teren în Iran nu face parte din plan „în acest moment”.

„Nu fac parte din planul pentru această operațiune în acest moment, dar cu siguranță nu voi elimina niciodată opțiunile militare în numele președintelui Statelor Unite sau al comandantului suprem și, în mod înțelept, el nu face același lucru pentru sine”, a declarat Karoline Leavitt.

De asemenea, Karoline Leavitt a afirmat miercuri că armata americană dispune de suficiente resurse pentru operațiuni extinse. Ea a făcut aceste precizări după ce, anterior, președintele Donald Trump sugerase că rezervele de armament nu se află la nivelul dorit.

Conflictul este în desfășurare și joi iar MEDIAFAX va transmite toate informațiile pe parcursul zilei.