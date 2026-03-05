Israelul intensifică operațiunile în Liban, Hezbollah promite rezistență continuă

Conflictul dintre Israel și gruparea Hezbollah a intrat joi în a patra zi, după ce forțele israeliene au pătruns în mai multe orașe de frontieră și au lansat atacuri aeriene asupra grupului susținut de Iran.

Imagini transmise de AFPTV arată fum ridicându-se în urma unui atac asupra unui bastion Hezbollah din sudul Beirut, joi dimineață, transmite The Guardian.

Armata israeliană avertizase anterior locuitorii să părăsească suburbia care era vizată, făcând precizarea că ținta este legată de Hezbollah.

În nordul Israelului, lângă graniță, alertele repetate de raid aerian au trimis locuitorii în adăposturi în mai multe localități, fără rapoarte imediate privind victime sau pagube.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a declarat miercuri că grupul va continua lupta împotriva Israelului și va intensifica atacurile.

„Ne confruntăm cu agresiunea… alegerea noastră este să o confruntăm până la sacrificiul suprem și nu ne vom preda. Pentru noi, aceasta este o apărare existențială.”, a spus el în primul discurs de la izbucnirea conflictului.