Israelul intensifică operațiunile în Liban, Hezbollah promite rezistență continuă

Israelul a ajuns joi în a patra zi de atacuri împotriva Libanului, pentru a lovi pozițiile Hezbollah. Liderul grupării, Naim Qassem, spune că vor continua să se apere „până la sacrificiul suprem”.
04 March 2026, Lebanon, Beirut: Black smoke billows from an Israeli air strike on an alleged pro-Iranian Hezbollah target in southern Beirut. Sursa foto: Marwan Naamani/dpa/Hepta
Nițu Maria
05 mart. 2026, 05:04, Știri externe

Conflictul dintre Israel și gruparea Hezbollah a intrat joi în a patra zi, după ce forțele israeliene au pătruns în mai multe orașe de frontieră și au lansat atacuri aeriene asupra grupului susținut de Iran.

Imagini transmise de AFPTV arată fum ridicându-se în urma unui atac asupra unui bastion Hezbollah din sudul Beirut, joi dimineață, transmite The Guardian.

Armata israeliană avertizase anterior locuitorii să părăsească suburbia care era vizată, făcând precizarea că ținta este legată de Hezbollah.

În nordul Israelului, lângă graniță, alertele repetate de raid aerian au trimis locuitorii în adăposturi în mai multe localități, fără rapoarte imediate privind victime sau pagube.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a declarat miercuri că grupul va continua lupta împotriva Israelului și va intensifica atacurile.

„Ne confruntăm cu agresiunea… alegerea noastră este să o confruntăm până la sacrificiul suprem și nu ne vom preda. Pentru noi, aceasta este o apărare existențială.”, a spus el în primul discurs de la izbucnirea conflictului.

Atenția rămâne concentrată pe escaladarea violențelor în sudul Libanului și pe posibilitatea extinderii atacurilor către orașe israeliene mai îndepărtate, inclusiv Tel Aviv, unde Hezbollah a raportat cel puțin 15 lovituri asupra pozițiilor militare.

