Canada și Australia cer dezescaladarea conflictului cu Iranul și clarificarea obiectivelor militare

La o conferință de presă comună în Canberra, prim-ministrul australian Anthony Albanese și omologul său canadian, Mark Carney, au răspuns întrebărilor privind escaladarea războiului din Iran și acțiunile marinei americane, transmite The Guardian.

Anthony Albanese a afirmat că lumea așteaptă o reducere a ostilităților, ca apoi Iran să înceteze atacurile asupra tot mai multor state. El a mai spus că Australia dorește ca „obiectivele” atacurilor Statele Unite și Israel să fie atinse.

„Vedem state din Golf care nu au fost implicate atacate pe scară largă, inclusiv atacurile asupra zonelor civile și turistice. De asemenea, vrem să vedem obiectivele atinse. Vreau să văd posibilitatea ca Iranul să își elimine o dată pentru totdeauna arma nucleară. Și vreau să văd, de asemenea, o eliminare a amenințării continue, care a existat pentru o perioadă atât de lungă de timp, ca Iranul să pună în pericol pacea, securitatea și stabilitatea, nu doar în propria regiune, ci și aici, în Australia”, a spus Anthony Albanese.

Carney a venit cu completări la declarațiile premierului australian și a vorbit despre brutalitatea regimului iranian, care a ucis „zeci de canadieni”. El a spus că dorește o dezescaladare, dar aceasta trebuie să vină după realizarea obiectivelor.

„Dorim să vedem o dezescaladare mai amplă a acestor ostilități cu un grup mai larg de țări decât simpla beligeranță directă implicată. Recunoaștem, subliniem, că acest lucru nu poate fi realizat decât dacă suntem într-o poziție în care capacitatea Iranului de a dobândi o armă nucleară, de a dezvolta o armă nucleară și de a exporta terorismul este pusă capăt. Așadar, acest proces trebuie să conducă la aceste rezultate”, a declarat Mark Carney.